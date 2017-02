Você está lendo um tópico

Investigação Discovery estreia Caso O.J, Simpson: A Prova Esquecida

O “ caso O.J. Simpson ”, como ficou conhecida a investigação dos homicídios de Nicole Brown e Ronald Goldman, reúne elementos que justificam sua presença nos noticiários e na ficção, mesmo passados mais de vinte anos dos fatos: assassinatos sem solução e um ídolo do esporte no banco dos réus. Os assuntos relacionados ao “julgamento do século” estão longe do esgotamento.



A partir desta quarta-feira, 22 de fevereiro, às 21h35, o canal Investigação Discovery conduz o telespectador por uma nova teoria sobre as circunstâncias dos assassinatos brutais de Nicole e Ronald com a estreia de Caso O.J, Simpson: A Prova Esquecida . Os seis episódios de uma hora se concentram em levantar fatos, depoimentos e evidências, muitos deles encobertos por teorias da conspiração e com o potencial de colocarem fim ao mistério.



A série parte da versão formulada pelo investigador particular William C. Dear. Depois de passar as duas últimas décadas debruçado sobre o caso, ele construiu teoria que diverge daquela que ocasionou a absolvição do réu. O.J. foi considerado inocente em 1995, depois de julgamento com duração de 135 dias. Junto à absolvição de O.J. pesa histórico de violência contra Nicole – circunstâncias controversas que gerariam as polêmicas acesas ainda hoje.



William crê que O.J. realmente não é o assassino de Nicole e Ronald, mas diz que O.J. sabe quem é o culpado pelo duplo homicídio: o próprio filho, Jason Simpson. Para construir essa versão, William revisou a cronologia dos fatos e amparou-se nas evidências levantadas à época, encontrando outras que sequer haviam sido exploradas, entre elas escritos pessoais de Jason.

