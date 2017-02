Você está lendo um tópico

Oi anuncia patrocínio do surfista Ítalo Ferreira

A operadora de multisserviços Oi acaba de fechar contrato de patrocínio com Ítalo Ferreira , mais um surfista brasileiro destaque na WSL , a liga mundial de surfe.



Ele é de Baía Formosa, a 98 km de Natal, no Rio Grande do Norte, onde nasceu e se tornou um dos grandes nomes do surfe brasileiro. A partir de agora ele se junta aos dois ex-campeões mundiais Gabriel Medina e Adriano de Souza, a Filipe Toledo e à Silvana Lima no time de surfistas patrocinados pela Oi.



Ítalo vem de três ótimos anos na WSL (World Surf League), onde foi 7º colocado em 2014, 15º em 2015 e 16º em 2016. Já os paulistas Gabriel, Filipe e Adriano fecharam o ano de 2016 respectivamente na 3ª, 10ª e 11ª colocação do ranking e a cearense Silvana, que foi campeã mundial de surfe feminino (WQS) em 2016, retornou à elite mundial de surfe.



Ítalo comemora o novo patrocínio e afirma estar preparado para o circuito em 2017, onde espera ter o seu grande ano: " Eu sei que onde eu vou chegar só depende de mim. Nos últimos anos eu mostrei para o mundo o meu potencial e até onde eu poderia ir. O apoio e parceria da Oi é mais um motivo para eu buscar melhores resultados e seguir com meu sonho de ser campeão do mundo. Vou treinar bastante para disputar todos os eventos em plena forma ".























