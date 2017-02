Sobre o canal TCM e clássicos na tv fechada

O canal TCM precisa voltar á ser o que era no ínício! Mas infelizmente é muito difícil , primeiro porque o Tcm assim como vários outros canais estrangeiros não tem nem um fale conosco em seu site , o que acho um absurdo pois aí eles podem fazer o que quiserem e o público não pode emitir uma opinião ou dar dica sobre o canal. O Tcm tem página no Facebook , mas é o mesmo que nada pois eles não respondem.



Com o passar dos anos Tcm foi descaracterizando-se , e hoje passa mais filmes dos anos 90 , 2000 . E já vi filme de 2012 acho ; sendo que a Turner tem Tnt , Space , Tbs pra isso... E esse filme de 2012 era filme americano mesmo . (Nao era filme para as cotas). E sobre as cotas eu creio que nao atrapalhe tanto assim o canal , a programadora que é preguiçosa , pois poderiam fazer mais programas ao estilo daquele "Elas" que o Tcm já passou ou Rebobina do Viva , ou qualquer programa de hoje falando dos clássicos do passado, pois até a Hbo fez uma série assim chamada "50 Grandes Filmes Brasileiros" , além disso a cota dura um horário mínimo na grade.



E o pior de tudo é que na tv por assinatura quem quer clássicos depende quase só do Tcm e o Viva. Não temos mais Telecine Classic , Boomerang (o antigo). Seria legal a Hbo lançar um Hbo Classic , a Disney lançar um Disney Classic , Fox Classics vir para o Brasil , Mtv Classic ou/e Vh1 Classic vir para o Brasil (nesse caso , eu preferia que a globosat lançasse um Bis Classic , pois a globosat pode ter o defeito q alguns acham mas ela nao costuma descaracterizar canais). Mas eu acho impossível qualquer um canal destes serem lançados ou vir para o Brasil , pois infelizmente as programadoras não querem trazer conteúdos clássicos para a tv por assinatura do Brasil...(Mesmo que nao seja um canal 100% de clássicos , mas 50% já seria alguma coisa)



Portanto , a programadora Turner além de descaracterizar o canal , é preguiçosa com o mesmo , e poderia continuar oferecendo os clássicos que ainda sao oferecidos no Tcm dos Eua e uma versao Hd do mesmo para a América Latina ... E se tem poucos conteúdos antigos dos anos 50 ,60 , 70 , 80 nos canais fechados hoje em dia . Será que não há mais espaço para clássicos nos trocentos canais da tv fechada ? Só acho que o que é bom não sai de moda