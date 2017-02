Você está lendo um tópico

“Estou fazendo o que o Lula nunca fez: trabalhar”, diz Doria

“Estou fazendo o que o Lula nunca fez: trabalhar”, diz Doria



Em um vídeo publicado pela página do Movimento Brasil Livre no Facebook, Doria mandou um ‘recado’ ao ex-presidente Lula. “Estou fazendo o que o Lula nunca fez: trabalhar”, diz o tucano à câmera. Vestido novamente de gari, ele acompanhou a varrição das ruas depois da passagem de blocos carnavalescos em Pinheiros , na noite deste domingo (19).









Postos de gasolina



Nesta segunda-feira (20), o prefeito participou de uma operação chamada “De Olho na Bomba” ao lado do governador Geraldo Alckmin. Doria anunciou em sua página no Facebook a saída para a fiscalização em postos de combustível às 5 horas da manhã. De acordo com o governador, foram encontradas irregularidades como posto de combustível funcionando sem alvará.



