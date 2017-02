Você está lendo um tópico

Televisão

SBT vai reduzir exibições de Chaves no fim de semana

O SBT vai reduzir a duração das exibições da série "Chaves" a partir de Março. A emissora dos Abravanel já está preparando novos programas para o ano de 2017.



Fruto de incertezas após a quase demissão de Raul Gil, a programação de sábado terá novidades. Três programas vão estrear ou apresentar novas temporadas no dia 04/03: "Operação Mesquita", "Duelo de Mães" e "Fábrica de Casamentos".





O "Fábrica de Casamentos" será exibido às 21h30, já os outros dois programas serão exibidos no lugar do Chaves noturno: O "Operação Mesquita" irá ao ar às 18h15 e a nova temporada de "Duelo de Mães" terá exibição às 19h15. Com essas estreias, Chaves passa a ser exibido apenas às 06h de sábado.



Além disso, outro horário será alterado: Gravado no ano passado, o programa "Acontece Lá em Casa" será exibido a partir do domingo, 05/03, às 09h00, o que deve roubar apenas a primeira hora da maratona de Chaves, como de costume nesses programinhas de domingo.



Então, Chaves deve seguir entre 10h e 11h entregando o horário para o Mundo Disney (e cumprindo sua função de sempre entregar com mais do que recebeu, especialmente nesse horário do domingo de manhã).







