Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Indicado ao STF recebeu dinheiro de empresa investigada na Operação Acrônimo

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 49 visitas.





Ademir em Hoje, 10:14



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2744 | Paranavaí - PR







Ministro licenciado da Justiça nega irregularidades e ministro do Supremo arquivou o caso. Mas reportagem da revista “Veja” informa que PGR ainda estuda se pede ou não abertura de inquérito



Indicado pelo presidente Michel Temer para o Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, recebeu como advogado pagamentos de uma empresa investigada pela Operação Acrônimo – que apura um esquema financiamento ilegal de campanhas eleitorais em troca de financiamentos do BNDES. O caso envolvendo Moraes foi arquivado no ano passado pelo ministro do STF Luiz Fux sem ter havido previamente um pedido de investigação. Fux não viu indícios de crime. Mas reportagem da edição da semana passada da revista Veja informou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) ainda estuda se vai pedir ou não a abertura de um inquérito para investigar o ministro.



Moraes será sabatinado nesta terça-feira (21) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, e o Planalto espera que a indicação dele ao STF seja referendada pelo plenário da Casa até no máximo a quarta-feira (22). Se o nome de Moraes passar pela CCJ e pelo plenário, ele se torna oficialmente ministro do Supremo. E um eventual pedido de investigação contra ele feito pela PGR levaria a uma situação inusitada: um ministro do STF alvo de um pedido de investigação formulado ao próprio Supremo.



A reportagem da Gazeta do Povo procurou a PGR para confirmar se o órgão avalia pedir a abertura de inquérito contra Moraes e quando a decisão do assunto deve ser tomada. A assessoria de imprensa da Procuradoria informou apenas que o caso está em sigilo e que não tinha acesso a nenhuma informação.Indicado pelo presidente Michel Temer para o Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, recebeu como advogado pagamentos de uma empresa investigada pela Operação Acrônimo – que apura um esquema financiamento ilegal de campanhas eleitorais em troca de financiamentos do BNDES. O caso envolvendo Moraes foi arquivado no ano passado pelo ministro do STF Luiz Fux sem ter havido previamente um pedido de investigação. Fux não viu indícios de crime. Mas reportagem da edição da semana passada da revista Veja informou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) ainda estuda se vai pedir ou não a abertura de um inquérito para investigar o ministro.



Moraes será sabatinado nesta terça-feira (21) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, e o Planalto espera que a indicação dele ao STF seja referendada pelo plenário da Casa até no máximo a quarta-feira (22). Se o nome de Moraes passar pela CCJ e pelo plenário, ele se torna oficialmente ministro do Supremo. E um eventual pedido de investigação contra ele feito pela PGR levaria a uma situação inusitada: um ministro do STF alvo de um pedido de investigação formulado ao próprio Supremo.



A reportagem da Gazeta do Povo procurou a PGR para confirmar se o órgão avalia pedir a abertura de inquérito contra Moraes e quando a decisão do assunto deve ser tomada. A assessoria de imprensa da Procuradoria informou apenas que o caso está em sigilo e que não tinha acesso a nenhuma informação.



http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/ind...dmods35ieiiji1veu Ministro licenciado da Justiça nega irregularidades e ministro do Supremo arquivou o caso. Mas reportagem da revista “Veja” informa que PGR ainda estuda se pede ou não abertura de inquéritoIndicado pelo presidente Michel Temer para o Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, recebeu como advogado pagamentos de uma empresa investigada pela Operação Acrônimo – que apura um esquema financiamento ilegal de campanhas eleitorais em troca de financiamentos do BNDES. O caso envolvendo Moraes foi arquivado no ano passado pelo ministro do STF Luiz Fux sem ter havido previamente um pedido de investigação. Fux não viu indícios de crime. Mas reportagem da edição da semana passada da revista Veja informou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) ainda estuda se vai pedir ou não a abertura de um inquérito para investigar o ministro.Moraes será sabatinado nesta terça-feira (21) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, e o Planalto espera que a indicação dele ao STF seja referendada pelo plenário da Casa até no máximo a quarta-feira (22). Se o nome de Moraes passar pela CCJ e pelo plenário, ele se torna oficialmente ministro do Supremo. E um eventual pedido de investigação contra ele feito pela PGR levaria a uma situação inusitada: um ministro do STF alvo de um pedido de investigação formulado ao próprio Supremo.A reportagem da Gazeta do Povo procurou a PGR para confirmar se o órgão avalia pedir a abertura de inquérito contra Moraes e quando a decisão do assunto deve ser tomada. A assessoria de imprensa da Procuradoria informou apenas que o caso está em sigilo e que não tinha acesso a nenhuma informação.Indicado pelo presidente Michel Temer para o Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, recebeu como advogado pagamentos de uma empresa investigada pela Operação Acrônimo – que apura um esquema financiamento ilegal de campanhas eleitorais em troca de financiamentos do BNDES. O caso envolvendo Moraes foi arquivado no ano passado pelo ministro do STF Luiz Fux sem ter havido previamente um pedido de investigação. Fux não viu indícios de crime. Mas reportagem da edição da semana passada da revista Veja informou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) ainda estuda se vai pedir ou não a abertura de um inquérito para investigar o ministro.Moraes será sabatinado nesta terça-feira (21) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, e o Planalto espera que a indicação dele ao STF seja referendada pelo plenário da Casa até no máximo a quarta-feira (22). Se o nome de Moraes passar pela CCJ e pelo plenário, ele se torna oficialmente ministro do Supremo. E um eventual pedido de investigação contra ele feito pela PGR levaria a uma situação inusitada: um ministro do STF alvo de um pedido de investigação formulado ao próprio Supremo.A reportagem da Gazeta do Povo procurou a PGR para confirmar se o órgão avalia pedir a abertura de inquérito contra Moraes e quando a decisão do assunto deve ser tomada. A assessoria de imprensa da Procuradoria informou apenas que o caso está em sigilo e que não tinha acesso a nenhuma informação.











CRISPIM em Hoje, 12:33 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6406 | Itajaí - SC



Segue a quadrilha de corruptos contaminando mais ainda o STF, como fez o FHC, Lula, Dilma e agora Temer.



Uma cambada de incompetentes e corruptos. Depois não irão reclamar se voltar Governos austeros para prender esta corja toda.





Abs.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído