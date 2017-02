Multishow Fuso segue no ar mesmo com mudança...

É curioso como as empresas brasileiras são amadoras.



O Multishow Fuso, por exemplo, segue no ar mesmo com o final do horário de verão e com a mudança na programação da Globo.



Nada mais justifica sua existência para a maior parte do país. Apesar disto, segue no ar...



Claro HDTV e Oi TV continuam redirecionando o sinal.



E olha que já foram avisadas da mudança.