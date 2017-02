Você está lendo um tópico

A&E estreia a série investigativa Assassino de Mulheres

O canal de televisão por assinatura A&E estreia no Brasil, no dia 1º de março, a partir das 23h, a impactante série em formato de documentário Assassino de Mulheres ( The Killing Season ).



A docussérie acompanha os documentaristas Joshua Zeman e Rachel Mills enquanto investigam um dos casos mais estranhos de serial killers da atualidade: dez prostitutas mortas foram descobertas em Gilgo Beach, Long Island, em 2010. As autoridades locais suspeitam que os crimes tenham sido trabalho de um serial liller de Long Island, que depois de seis anos continua solto.



Por meio do contato com detetives, jornalistas e parentes das vítimas, Zeman e Mills descobrem pistas que sugerem que Long Island é só o começo e que outros casos de violência em outras cidades não são atos isolados. Revelam, também, detalhes e segredos que revolucionaram o gênero de documentários sobre crimes. Graças à ajuda de internautas aficionados, Zeman e Mills descobrem uma rede de conexões misteriosas de assassinatos não resolvidos, de Atlantic City a Daytona Beach, mostrando que os serial killers realizam inúmeras buscas a prostitutas usando a internet como ferramenta de caça. Muitas das vítimas, consideradas desaparecidas, nunca são encontradas e seus assassinatos são muito menos propensos a serem solucionados.



