Canal Brasil faz campanha e disponibiliza filmes e série gratuitamente

"Amor de 4" é um dos destaques do Canal Brasil Play (Divulgação/Canal Brasil)



O Canal Brasil promove a campanha "Canal Brasil: A Casa do Cinema Brasileiro" , que está sendo exibida nos cinemas, na TV e na internet e conta com mais cinco peças, que serão veiculadas ao longo dos próximos meses, sempre com algum conteúdo aberto para o público. Para isso disponibiliza filmes, séries e conteúdo exclusivo para todo o público no Canal Brasil Play , até o próximo dia 25.



Dentre as atrações estão o longa "Califórnia" , de Marina Person, a série de ficção "Amor de 4" , de Marcelo Santiago e José Joffily, e o episódio de "A Arte do encontro" , no qual Tony Ramos entrevista o diretor Hector Babenco, morto em julho do ano passado. A ação inclui, ainda, o episódio de "O país do cinema" com o diretor Kleber Mendonça Filho, de " Aquarius ", a série "Fim do mundo" , com Jesuíta Barbosa, e os curtas "João Batista" e "Dá licença de contar" , ambos vencedores do Grande Prêmio Canal Brasil do ano passado.























