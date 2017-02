Você está lendo um tópico

NET e Claro HDTV estreiam sinal em alta definição da Bandnews nesta quinta

A partir da próxima quinta-feira, dia 23 de fevereiro, o canal de notícias BandNews passa a ser transmitido também em alta definição pelas operadoras NET e Claro HDTV , no canal 579.



O acordo operacional para a implantação do BandNews HD foi acertado pelo Grupo Bandeirantes com a América Móvil (proprietárias das duas operadoras) em dezembro do ano passado – e a partir de então foram iniciados os necessários testes em equipamentos e linhas de transmissão. A expectativa na Band é que o sinal HD contribua para alavancar ainda mais a audiência do BandNews, que vive uma curva ascendente desde o ano passado.



A partir da próxima quinta-feira, dia 23 de fevereiro, o canal de notícias BandNews passa a ser transmitido também em alta definição pelas operadoras NET e Claro HDTV, no canal 579.

O acordo operacional para a implantação do BandNews HD foi acertado pelo Grupo Bandeirantes com a América Móvil (proprietárias das duas operadoras) em dezembro do ano passado – e a partir de então foram iniciados os necessários testes em equipamentos e linhas de transmissão. A expectativa na Band é que o sinal HD contribua para alavancar ainda mais a audiência do BandNews, que vive uma curva ascendente desde o ano passado.

Em 2016 a audiência média cresceu 40%, se comparada a 2015 – e por várias vezes o canal ficou em primeiro lugar no período da manhã, principalmente entre as 6h e 7h. Tudo isso decorreu de reformulações estruturais, de programação e conteúdo, realizadas no canal. Desta vez é um hábito do consumidor que deverá contribuir para ampliar a audiência do Bandnews.











Nem deveriam existir mais os canais SD.

















