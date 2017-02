Você está lendo um tópico

Televisão > Oi

FOX News chegando na Oi TV

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 5 respostas e 151 visitas.





Ricardo em Hoje, 22:26 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5254 | Pontes e Lacerda-MT



Caros,



A Oi TV começou a testar um sinal da FOX News no SES6.



Pelo menos é o que mostra o guia eletrônico do canal.











holygod 10 em Hoje, 22:41



anos | Nov 2006 | Mensagens: 2159 | Contagem - MG



Ricardo , boa notícia, mais diversidade na OI TV que já é exemplo para muitas Operadoras.

Me lembro que eu tinha este canal na Directv, somente a versão em inglês.





mauro_directv em Hoje, 22:51



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2353 | Foz do Iguaçu - PR



holygod 10 escreveu Ricardo , boa notícia, mais diversidade na OI TV que já é exemplo para muitas Operadoras.

Me lembro que eu tinha este canal na Directv, somente a versão em inglês.



Em que época? Nunca tive esse canal na minha Directv.





Ricardo em Hoje, 22:59 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5254 | Pontes e Lacerda-MT



Ele estava na SKY. Provavelmente teve acesso na época de migração DIRECTV > SKY





BLANK em Hoje, 23:01



anos | Out 2005 | Mensagens: 1443 | Itamonte - MG



holygod 10 escreveu Ricardo , boa notícia, mais diversidade na OI TV que já é exemplo para muitas Operadoras.

Me lembro que eu tinha este canal na Directv, somente a versão em inglês.



E como a OiTv faz "escola" depois da Geração 2 ser ativada com o novo satélite, quaaaase tudo que ela tem as outras copiaram devido ao sucesso, vejamos:



>Canal adulto Sex Privê Brasileirinhas: Era exclusivo em DTH da Vivo e OiTv desde a geração 1, a AT&T Brasil (Sky) viu o sucesso e colocou no line-up ano passado.



>Canais da Turner esportivos como a rede Esporte Interativo, era exclusividade os canais EiMaxx e logo a NET/Claro e Sky copiaram.



>Canal Fish Tv: Era exclusivo desde a OiTv G1, a Claro foi e colocou no seu line-up.



>Rádios Globosat (CBN RJ, CBN DH, Globo Fm Bahia,...) ao menos estas eram exclusivas na OiTv G2, e... a Claro já deu CTRL+C > CTRL+V nelas... mas faltam muitas ainda...



>Canais Discovery Civilization & Discovery Science: Eram exclusivos, ai veio 1º a Claro a subir os canais e recentemente depois da briga com a Fox, a Sky também os colocou em substituição.



É isso... e ainda temos canais que as outras não tem ainda... Chef Tv, Baby Tv, ... sem falar nas afiliadas da Globo em HD.... putz, quem quer sair de uma operadora destas, que ainda assim, possui pacote gratuito HD e possibilidade de recarga sem fidelidade de pacotes combo?



Kkkkkkkkkkkkk..... é isso!

Um grande abraço Holygod!



E como a OiTv faz "escola" depois da Geração 2 ser ativada com o novo satélite, quaaaase tudo que ela tem as outras copiaram devido ao sucesso, vejamos:>Canal adulto Sex Privê Brasileirinhas: Era exclusivo em DTH da Vivo e OiTv desde a geração 1, a AT&T Brasil (Sky) viu o sucesso e colocou no line-up ano passado.>Canais da Turner esportivos como a rede Esporte Interativo, era exclusividade os canais EiMaxx e logo a NET/Claro e Sky copiaram.>Canal Fish Tv: Era exclusivo desde a OiTv G1, a Claro foi e colocou no seu line-up.>Rádios Globosat (CBN RJ, CBN DH, Globo Fm Bahia,...) ao menos estas eram exclusivas na OiTv G2, e... a Claro já deu CTRL+C > CTRL+V nelas... mas faltam muitas ainda...>Canais Discovery Civilization & Discovery Science: Eram exclusivos, ai veio 1º a Claro a subir os canais e recentemente depois da briga com a Fox, a Sky também os colocou em substituição.É isso... e ainda temos canais que as outras não tem ainda... Chef Tv, Baby Tv, ... sem falar nas afiliadas da Globo em HD.... putz, quem quer sair de uma operadora destas, que ainda assim, possui pacote gratuito HD e possibilidade de recarga sem fidelidade de pacotes combo?Kkkkkkkkkkkkk..... é isso!Um grande abraço Holygod!





holygod 10 em Hoje, 23:04



anos | Nov 2006 | Mensagens: 2159 | Contagem - MG



mauro_directv escreveu holygod 10 escreveu Ricardo , boa notícia, mais diversidade na OI TV que já é exemplo para muitas Operadoras.

Me lembro que eu tinha este canal na Directv, somente a versão em inglês.



Em que época? Nunca tive esse canal na minha Directv.

E agora, eu tive na Sky ou Diretv ou Tecsat ????

Embolou o meio de campo.

E agora, eu tive na Sky ou Diretv ou Tecsat ????Embolou o meio de campo.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído