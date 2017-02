Vergonha alheia: Portiolli copia Encrenca

Você está lendo um tópico

Olá, internautas



A programação de sábado sofrerá mudanças neste ano na Record e SBT. Já comentamos, neste espaço, sobre a migração do apresentador Marcos Mion para a sexta-feira na emissora da Barra Funda.



Agora, chegou a vez do SBT. Nos intervalos comerciais, o canal de Silvio Santos já alardeia que o “Roda a Roda” e o “Show do Milhão” serão exibidos neste dia da semana com crianças de até 12 anos. Interessante.



Enquanto isso, o “Sabadão com Celso Portiolli” continua no ar. A atração perdeu o rumo e, se sair do ar realmente, não fará falta. De uma forma constrangedora, Celso Portiolli comanda o quadro “Top Zap”. Uma cópia descarada do “Zap Zap” do “Encrenca”, da RedeTV!. O apresentador, sem pudor algum, narra os “vídeos mais engraçados”. O bloco constrangedor dura inacreditáveis 20 minutos no ar. É exatamente no mesmo estilo do humorístico da emissora de Dallevo e Carvalho.



Não há criatividade alguma. Por isso mesmo, Tatola disparou que Celso Portiolli, na realidade, é “Celso Copiolli”, em uma entrevista recente ao “Programa do Porchat”. “Pela verba que ele tem para produzir o programa dele, é uma vergonha o que ele faz”, disparou o líder do Encrenca na atração da Record TV.



Celso Portiolli já está há mais de 20 anos no SBT. E até hoje não construiu uma identidade própria. Ainda bem que Silvio Santos valorizou Raul Gil, apresentador com lastro na TV brasileira. Boatos alardeavam que Portiolli comandaria a faixa do “Seu Raul”.



E para piorar a situação, Portiolli amarga baixos índices no “Domingo Legal” e prejudica “Eliana” ao entregar índices de audiência abaixo da meta.



Para reflexão.



