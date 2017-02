Deputados aprovam projeto para a criação de documento de identidade único

Você está lendo um tópico

ALECIO BRASIL em Hoje, 09:04



anos | Nov 2007 | Mensagens: 911 | Vila Velha - ES







Identidade Civil Nacional reúne dados do RG, carteira de habilitação, título de eleitor, além de informações biométricas



Aprovado na Câmara, novo documento segue para o Senado (Foto: Divulgação)



A Identificação Civil Nacional utilizará a base de dados biométricos da Justiça Eleitoral, do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil e dos Institutos de Identificação dos Estados e do Distrito Federal.



O projeto de lei 1775/15, apresentado pelo Governo Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tramitava na Câmara desde 2015 e agora segue para o Senado.



CRISPIM em Hoje, 09:35 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6412 | Itajaí - SC







Já faz alguns anos que já era para unificar!





Aprovado.











Abs. Coisas assim que o Brasil tem deixado de investir. Governos entram e saiam e só pensam na roubalheira.Já faz alguns anos que já era para unificar!Aprovado.Abs.

















