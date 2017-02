Você está lendo um tópico

ALECIO BRASIL em Hoje, 10:18



anos | Nov 2007 | Mensagens: 911 | Vila Velha - ES







O Controle de Qualidade Assinantes SKY é uma listagem de reclamações de assinantes sobre problemas com a/da SKY, como: Sinal ruim, imagem de canal ruim, problemas com faturas, atendimento mal feito, instalações mal feitas, atendimento não cumprido, reclamações/queixas em sites como a Anatel, Reclame Aqui.



mjbondioli em Hoje, 11:30



anos | Jan 2017 | Mensagens: 104 | Pindamonhangaba - SP



A Sky mesmo daquele jeito, tem isso?

Fico imaginando como ela seria se não tivesse...

















