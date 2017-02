Você está lendo um tópico

Homem liga a TV e vê esposa sendo presa como prostituta, confira o vídeo!

Ricardo em Hoje, 13:06



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5260 | Pontes e Lacerda-MT



Homem liga a TV e vê esposa sendo presa como prostituta, confira o vídeo!



Imagine você descobrir que sua mulher é prostituta?



E descobrir isso por meio de um programa de TV?



Em um dia aparentemente comum, o russo Igor Alexeev voltou do trabalho e ligou a TV para acompanhar o noticiário. Eis que surge no ar uma reportagem sobre prostituição e sua esposa (eles eram casados há oito anos) aparece sendo presa em um bordel durante uma operação da polícia local.



Pais de uma filha de seis anos, Igor ficou chocado. Não satisfeito, entrou imediatamente na internet e foi pesquisar sobre a esposa. Assim que digitou o nome da companheira, Igor encontrou até uma lista de preços para vários serviços sexuais, revelando que ela cobrava de seus clientes R$ 770 para "uma noite cheia de amor".



Depois do escândalo, Igor se separou de mulher e ficou com a guarda da filha. Ele quer ainda que a Justiça a impeça de visitar a menina, pois é um "mau exemplo" para a criança.



Confira o vídeo:







CRISPIM em Hoje, 16:27



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6413 | Itajaí - SC





Quis se dar bem e agora vai ter que ficar na prostituição.



Situação delicada e agora ela perdeu seu casamento e sem a filha.Quis se dar bem e agora vai ter que ficar na prostituição.

















