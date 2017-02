Você está lendo um tópico

Fato histórico: SBT, Record e RedeTV! unem-se no desligamento do analógico

Fonte:



SBT, Record e RedeTV! juntam-se para um fato que acabará sendo histórico. As três, de mãos dadas, preparam o lançamento de uma campanha única do desligamento do analógico em São Paulo, confirmado para acontecer no dia 29 de março.



Artistas dessas três redes serão reunidos em gravações, marcadas para os estúdios da Record, com possibilidade de colocar este material no ar ainda no decorrer deste fevereiro.



Ratinho, Rodrigo Faro e Luciana Gimenez serão os primeiros a serem acionados, mas outros tantos, como Eliana, Marcelo Rezende, João Kleber, Geraldo Luís, Celso Portiolli e Daniela Albuquerque, como parte de uma extensa lista, virão depois deles.



Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/colunas/flavio-ric...-do-analogico.htm

SBT, Record e RedeTV! juntam-se para um fato que acabará sendo histórico. As três, de mãos dadas, preparam o lançamento de uma campanha única do desligamento do analógico em São Paulo, confirmado para acontecer no dia 29 de março.

Artistas dessas três redes serão reunidos em gravações, marcadas para os estúdios da Record, com possibilidade de colocar este material no ar ainda no decorrer deste fevereiro.

Ratinho, Rodrigo Faro e Luciana Gimenez serão os primeiros a serem acionados, mas outros tantos, como Eliana, Marcelo Rezende, João Kleber, Geraldo Luís, Celso Portiolli e Daniela Albuquerque, como parte de uma extensa lista, virão depois deles.

É uma campanha que, em seguida, irá se estender para Goiânia, com desligamento em 31 de maio; Belo Horizonte, Fortaleza, Recife e Salvador, 26 de julho; interior de São Paulo, 22 de setembro e, por último, Rio e Vitória no dia 25 de outubro.























