Televisão

Band quer "Pânico", ao vivo, no domingo de carnaval

Fonte:



O “Pânico", neste próximo domingo, mesmo com o carnaval comendo solto em todo o Brasil, será exibido, ao vivo, na Band, ainda que com horário alterado e sua duração um pouco menor.



Em vez das 10 da noite, como normalmente passou a acontecer, será levado ao ar a partir das 21h20 até 23h30 e aí entregar para o "Band Folia".



Um acontecimento inédito na história do programa. Antes, isto nunca tinha acontecido, mesmo contabilizando o período de Rede TV!.



Como novidade, está certa a estreia do humorista Filipe Pontes, que era do “Legendários”, do Marcos Mion.



O contrato com a Record foi rescindido na segunda-feira (20) e ele assinou ontem com a Jovem Pan, dona do “Pânico”, para apresentar um novo quadro, já a partir deste próximo programa.



A sua chegada acontece imediatamente após o programa da Band sofrer baixas importantes no seu elenco. Gui Santana, na última semana, como último caso, preferiu não renovar porque tem convite da Globo para fazer o novo “Trapalhões”.



Antes dele, foram anunciadas as saídas de Aline Riscado e Fernanda Lacerda.



