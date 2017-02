Você está lendo um tópico

Arte 1 tenta desvendar o DNA criativo brasileiro em nova série

Deborah Colker em cena do primeiro episódio de “Homo Brasilis” (Divulgação/Arte1) Deborah Colker em cena do primeiro episódio de “Homo Brasilis” (Divulgação/Arte1)



O canal Arte 1 estreia nesta sexta-feira (24), "Homo Brasilis" . A série mergulha no imaginário de ícones do nosso tempo, mapeando a composição de suas mentes criativas com uma linguagem contemporânea leve e instigante.



A nova atração do Arte 1 é uma jornada pela tridimensionalidade de personalidades levando em conta suas origens, sua vida pessoal, suas obras e suas referências. A intenção é desconstruir as identidades dessas mentes a partir das múltiplas influências: artísticas, sociais, culturais e hereditárias, refletidas no seu legado.



Cada episódio-biografia possibilita um olhar inédito sob o sujeito documentado, voltando-se para seu processo de criação e para a relevância de sua obra, ao mesmo tempo em que revela seus pontos de vista e seus traços de personalidade mais íntimos. Para o espectador, uma oportunidade única de desvendar as camadas dessas mentes brilhantes, com a ajuda das vozes de amigos, familiares e parceiros que traduzem as muitas interseções presentes na vida e na produção de tais mestres.



Com 13 episódios de 26 minutos, a série convida nomes como Deborah Colker, Arnaldo Antunes, Lenine, Angelo Venosa, Roberta Sudbrack, Ronaldo Fraga e Amir Haddad, que fazem história em seus vários campos de atuação conjugando multiculturalismo, vanguarda e tradição em suas obras e carreiras.



