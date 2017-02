Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

SBT aposta na folia do Carnaval de Salvador

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 95 visitas.





robertoscalon em Hoje, 15:13 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7763 | Belo Horizonte - MG





Celso, Hellen, Karyn e Léo comandam o "SBT Folia" (Divulgação/SBT) Celso, Hellen, Karyn e Léo comandam o "SBT Folia" (Divulgação/SBT)



O SBT transmite a partir desta sexta (24) o Carnaval de Salvador para todo o Brasil no “SBT Folia 2017” . Durante 5 dias consecutivos. Celso Portiolli, Karyn Bravo, Helen Ganzarolli e Léo Sampaio são as estrelas do SBT escaladas para comandar a festa e levar diversão e informação para todo o Brasil com os registros dos artistas que arrastam multidões em seus trios elétricos, além de diversos flagras dos foliões baianos.



A transmissão deste ano acontece a partir da noite de sexta-feira, 24 de fevereiro , às 23h, direto de um estúdio exclusivo do SBT no Circuito Barra/Ondina. O último dia de transmissão será na terça-feira, dia 28 de fevereiro , a partir das 23h.



E mais, o SBT traz ainda para a transmissão a participação especial de Léo Lins, Juliana Oliveira e Murilo Couto (integrantes do programa “The Noite com Danilo Gentili” ) para aprontar todas com muito bom-humor nas ruas de Salvador. Além deles, Milene Pavorô e Valentina (do “Programa do Ratinho” ) também mostram de maneira irreverente o dia-a-dia de uma das festas mais populares do planeta, enquanto Léo Dias (do programa “Fofocalizando” ) completa o time especial com informações das celebridades que passam pelas terras baianas neste Carnaval direto do camarote do SBT , localizado ao lado do estúdio de transmissão da emissora.



A transmissão do “SBT Folia 2017” acontece no dia 24 de fevereiro , das 23h à 01h; dia 25 de fevereiro , das 21h30 à 01h; no dia 26 de fevereiro , da 01h às 02h; dia 27 de fevereiro , das 23h à 01h e no dia [b]28 de fevereiro[/b,: das 23h à 01h. transmite a partir desta sexta (24) o Carnaval de Salvador para todo o Brasil no. Durante 5 dias consecutivos. Celso Portiolli, Karyn Bravo, Helen Ganzarolli e Léo Sampaio são as estrelas doescaladas para comandar a festa e levar diversão e informação para todo o Brasil com os registros dos artistas que arrastam multidões em seus trios elétricos, além de diversos flagras dos foliões baianos.A transmissão deste ano acontece a partir da noite de sexta-feira,, às 23h, direto de um estúdio exclusivo dono Circuito Barra/Ondina. O último dia de transmissão será na terça-feira, dia, a partir das 23h.E mais, otraz ainda para a transmissão a participação especial de Léo Lins, Juliana Oliveira e Murilo Couto (integrantes do programa) para aprontar todas com muito bom-humor nas ruas de Salvador. Além deles, Milene Pavorô e Valentina (do) também mostram de maneira irreverente o dia-a-dia de uma das festas mais populares do planeta, enquanto Léo Dias (do programa) completa o time especial com informações das celebridades que passam pelas terras baianas neste Carnaval direto do camarote do, localizado ao lado do estúdio de transmissão da emissora.A transmissão doacontece no dia, das 23h à 01h; dia, das 21h30 à 01h; no dia, da 01h às 02h; dia, das 23h à 01h e no dia [b]28 de fevereiro[/b,: das 23h à 01h.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído