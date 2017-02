Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Globo dedicará mais de 50 horas de programação à cobertura do Carnaval

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 108 visitas.





robertoscalon em Hoje, 15:41 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7763 | Belo Horizonte - MG





Globo dedicará mais de 50 horas de programação à cobertura do Carnaval (Divulgação) Globo dedicará mais de 50 horas de programação à cobertura do Carnaval (Divulgação)



Com uma cobertura à altura da grandiosidade do Carnaval, a Globo se prepara para mais de 50 horas de transmissão ao vivo, apenas na TV. Cerca de 2.500 profissionais trabalharão na exibição dos desfiles do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na internet a cobertura é ainda maior. Pelo Globo Play , o país inteiro pode assistir, gratuitamente, à transmissão ao vivo das principais festas do Brasil, direto do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Salvador.



Na noite de sexta-feira (24), a cor e a criatividade das escolas do grupo especial de São Paulo ganham a tela da Globo . Chico Pinheiro e Monalisa Perone repetem pelo quarto ano a dobradinha na narração da festa, e pela terceira vez contam com o time de comentaristas formado por Celso Viafora, Ailton Graça e Alemão do Cavaco. Na sexta e no sábado, dias 24 e 25 de fevereiro , o país assiste aos desfiles de São Paulo, com exceção do Rio de Janeiro.



Na sexta e no sábado, dias 24 e 25 de fevereiro apenas no Rio, Mariana Gross ganha a companhia de Carlos Gil no comando das transmissões das escolas de carnaval da série A, com a parceria dos comentaristas Mumuzinho e Leandro Vieira, carnavalesco campeão pela Mangueira no ano passado. No domingo e na segunda-feira de Carnaval, dias 26 e 27 de fevereiro , o Brasil todo se une para assistir aos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Este ano, Fátima Bernardes ganha a companhia de Alex Escobar na condução da transmissão. Milton Cunha e Pretinho da Serrinha completam o time, comentando os desfiles.



Durante o carnaval, o Jornalismo da Globo conta com o apoio de sua rede de emissoras afiliadas para cobrir as festas mais populares de todo o Brasil, com entradas ao vivo e reportagens especiais, do frevo ao axé, passando pelos blocos de rua.



Pelo Globo Play (www.globoplay.com.br ), o público poderá assistir, gratuitamente e de qualquer lugar do Brasil, à transmissão ao vivo da festa no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife e em Salvador. Essa é a primeira vez que a Globo terá quatro sinais ao vivo simultâneos transmitidos pela plataforma. Quem perder os desfiles das Escolas de Samba também poderá acompanhar depois. As íntegras das apresentações do Grupo Especial e da série A do Rio, e do Grupo Especial de São Paulo serão disponibilizadas. O público também poderá assistir a trechos dos eventos das duas cidades, além de Salvador e de Recife. A novidade será apresentada, na programação da Globo, por meio de uma campanha em que o destaque é a maneira como o carnaval Globeleza é multicultural e multiplataforma, podendo ser acompanhado em diferentes dispositivos quando e onde as pessoas quiserem.



"Carnaval Globeleza" acontece do dia 24 ao dia 27 de fevereiro na Globo e no Globo Play . Com uma cobertura à altura da grandiosidade do Carnaval, ase prepara para mais de 50 horas de transmissão ao vivo, apenas na TV. Cerca de 2.500 profissionais trabalharão na exibição dos desfiles do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na internet a cobertura é ainda maior. Pelo, o país inteiro pode assistir, gratuitamente, à transmissão ao vivo das principais festas do Brasil, direto do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Salvador.Na noite de sexta-feira (24), a cor e a criatividade das escolas do grupo especial de São Paulo ganham a tela da. Chico Pinheiro e Monalisa Perone repetem pelo quarto ano a dobradinha na narração da festa, e pela terceira vez contam com o time de comentaristas formado por Celso Viafora, Ailton Graça e Alemão do Cavaco. Na sexta e no sábado, dias, o país assiste aos desfiles de São Paulo, com exceção do Rio de Janeiro.Na sexta e no sábado, diasapenas no Rio, Mariana Gross ganha a companhia de Carlos Gil no comando das transmissões das escolas de carnaval da série A, com a parceria dos comentaristas Mumuzinho e Leandro Vieira, carnavalesco campeão pela Mangueira no ano passado. No domingo e na segunda-feira de Carnaval, dias, o Brasil todo se une para assistir aos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Este ano, Fátima Bernardes ganha a companhia de Alex Escobar na condução da transmissão. Milton Cunha e Pretinho da Serrinha completam o time, comentando os desfiles.Durante o carnaval, o Jornalismo daconta com o apoio de sua rede de emissoras afiliadas para cobrir as festas mais populares de todo o Brasil, com entradas ao vivo e reportagens especiais, do frevo ao axé, passando pelos blocos de rua.Pelo(www.globoplay.com.br ), o público poderá assistir, gratuitamente e de qualquer lugar do Brasil, à transmissão ao vivo da festa no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife e em Salvador. Essa é a primeira vez que aterá quatro sinais ao vivo simultâneos transmitidos pela plataforma. Quem perder os desfiles das Escolas de Samba também poderá acompanhar depois. As íntegras das apresentações do Grupo Especial e da série A do Rio, e do Grupo Especial de São Paulo serão disponibilizadas. O público também poderá assistir a trechos dos eventos das duas cidades, além de Salvador e de Recife. A novidade será apresentada, na programação da Globo, por meio de uma campanha em que o destaque é a maneira como o carnaval Globeleza é multicultural e multiplataforma, podendo ser acompanhado em diferentes dispositivos quando e onde as pessoas quiserem.acontece donae no























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído