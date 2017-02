Você está lendo um tópico

Televisão

Canal Viva anuncia segunda reprise de "Por Amor"; trama substituirá “Pai Herói”

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 32 visitas.





Knight em Hoje, 17:09



anos | Out 2015 | Mensagens: 222 | Osasco - SP







Protagonizada por Regina Duarte, Susana Vieira, Antônio Fagundes, Fábio Assunção e Gabriela Duarte, a trama tem estreia prevista para o dia 8 de maio, mês em que “Tieta” (1989) estará de volta à programação do Viva.







“Por Amor” foi transmitida originalmente entre 1997 e 1998 e já ganhou uma reexibição no “Vale a Pena Ver de Novo” em 2002. A história também foi exibida no “Novelão da Semana”, do “Vídeo Show”, em duas ocasiões: 2012 e em 2015.







O que você seria capaz de fazer por amor?



“Por Amor” discutiu o amor incondicional entre mãe e filha. Na trama, a Helena (Regina Duarte) ficou com pena ao ver que o bebê da filha, Maria Eduarda (Gabriela Duarte), havia nascido morto. Em um ato que gerou repercussão nacional, a mãe convenceu o Dr. César (Marcelo Serrado) a colocar o seu próprio bebê no lugar, sem que a filha soubesse.



Apaixonado pela moça, o médico concordou, mas levou a culpa pelo resto da história. Obrigada a tratar o filho como neto, Helena decidiu escrever todos os acontecimentos de sua vida em um diário, que em um dia acabou sendo lido por Eduarda.





Fonte: O Canal Viva anunciou nesta quarta-feira (22) que a novela “Por Amor” será a próxima reprise da faixa das 23h30 da emissora, atualmente ocupada por “Pai Herói” (1979). O folhetim de Manoel Carlos será exibido pela segunda vez – a primeira foi em 2010, às 16h30.Protagonizada por Regina Duarte, Susana Vieira, Antônio Fagundes, Fábio Assunção e Gabriela Duarte, a trama tem estreia prevista para o dia 8 de maio, mês em que “Tieta” (1989) estará de volta à programação do Viva.“Por Amor” foi transmitida originalmente entre 1997 e 1998 e já ganhou uma reexibição no “Vale a Pena Ver de Novo” em 2002. A história também foi exibida no “Novelão da Semana”, do “Vídeo Show”, em duas ocasiões: 2012 e em 2015.O que você seria capaz de fazer por amor?“Por Amor” discutiu o amor incondicional entre mãe e filha. Na trama, a Helena (Regina Duarte) ficou com pena ao ver que o bebê da filha, Maria Eduarda (Gabriela Duarte), havia nascido morto. Em um ato que gerou repercussão nacional, a mãe convenceu o Dr. César (Marcelo Serrado) a colocar o seu próprio bebê no lugar, sem que a filha soubesse.Apaixonado pela moça, o médico concordou, mas levou a culpa pelo resto da história. Obrigada a tratar o filho como neto, Helena decidiu escrever todos os acontecimentos de sua vida em um diário, que em um dia acabou sendo lido por Eduarda.Fonte: http://rd1.com.br/canal-viva-anuncia-segunda-re...tituira-pai-heroi











Knight em Hoje, 17:12



anos | Out 2015 | Mensagens: 222 | Osasco - SP



Afffff com tantos clássicos dos anos 70 e 80 traz essa bomba, e ainda é Re-reprise. Ninguém merece, acho que ja é preguiça de trabalhar para remasterizar as grandes novelas dos anos 70 e 80 que a maioria do público pede e que estamos aguardando a muito tempo. E nem está adiantando pedir as novelas no Fale Conosco. E ainda faz tempo que estão repetindo familia dinossauro e sandy e junior. Com tantas séries e novelas boas que são verdadeiras pérolas por exemplo o Sitio do pica pau amarelo, e agora com essa bomba CANAL VIVA DECEPÇÃO TOTAL.....E acho tbm um desrespeito para nós assinantes que PAGAMOS POR ESSE Canal VIVA Com tantos clássicos dos anos 70 e 80 não merecemos assistir novamente uma RE-REPRISE. Poxa se não tivesse mais novelas tava certo, más com um acervo enorme de grandes sucessos antigos fazer isso conosco é lamentável. Merecemos uma explicação ao menos do porquê fazer isso.





mjbondioli em Hoje, 17:21



anos | Jan 2017 | Mensagens: 107 | Pindamonhangaba - SP



O que o Viva tem contra o pillarbox? Pq toda em toda a programação antiga eles insistem em esticar o 4:3 ?????

Até tento assistir esse canal, mas não dá.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído