Marchinha - Carnaval do Bloco da Égua - Algodoal/PA

SEFREPE em Hoje, 17:51



anos | Set 2014 | Mensagens: 426 | Catalão - GO



















Larry.Tate em Hoje, 21:25



anos | Out 2007 | Mensagens: 1741 | São Paulo - SP



O interessante é que o pessoal da esquerda que critica o governo são todos covardes.

Por que não mostram a cara?



Covardia?

Medo de serem reconhecidos? Por que?

São criminosos?

São gente sem caráter?

















