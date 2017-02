MTV exibe maratona de suas séries de sucessos no Carnaval

Você está lendo um tópico

Ciro Sales e Ricardo A. Gadelha no "Catfish Brasil" (Divulgação/MTV) Ciro Sales e Ricardo A. Gadelha no "Catfish Brasil" (Divulgação/MTV)



Para fujir do Carnaval, a MTV preparou uma maratona com séries e realities que passam longe do tema. "Super Shore", "Geordie Shore", "Are You The One? Brasil", "Catfish Brasil", "De Férias com o Ex" entre outros.



Para quem quiser curtir o Carnaval, a MTV preparou "MTV Hits Para Foliões" com Tiago Iorc, Ana Vitória, Guimê, Alok, Lia Clark, Lucas Vinicius, do Canal Inutilismo e alguns participantes do "Are You The One Brasil" - Laura, Andressa, Jéssica, Henrique e Arthur – formam o time convidado pelo canal para dar dicas sobre como curar a ressaca, qual o melhor carnaval do Brasil, o melhor xaveco temático, dentre outros. O "MTV Hits" vai ao ar do dia 27 de fevereiro a dia 04 de março, das 17h30 às 20h.



Segue a programação das maratonas de suas principais séries:



Maratona Super Shore – 2ª Temporada

Exibição: sexta-feira, 24 de fevereiro, e domingo, 26 de fevereiro, às 13h30.

Confira 10 episódios nessa maratona.



Maratona Geordie Shore – 2ª Temporada

Exibição: sábado, 25 de fevereiro, às 10h.

Confira 4 episódios nessa maratona.



Maratona Are You The One? Brasil – 3ª Temporada

Exibição: sábado, 25 de fevereiro, às 13h30, e domingo, 26 de fevereiro, às 19h30.

Confira 8 episódios nessa maratona.



Maratona De Férias Com o Ex – 6ª Temporada

Exibição: sábado, 25 de fevereiro, às 21h, e domingo, 26 de fevereiro, às 23h30.

Confira 7 episódios nessa maratona.



Maratona De Férias Com o Ex – 2ª Temporada

Exibição: domingo, 26 de fevereiro, às 10h.

Confira 4 episódios nessa maratona.



Maratona Catfish Brasil – 1ª Temporada

Exibição: segunda-feira, 27 de fevereiro, às 10h.

Confira 3 episódios nessa maratona.



Maratona De Férias Com o Ex – 6ª Temporada

Exibição: segunda-feira, 27 de fevereiro, às 13h.

Confira 5 episódios nessa maratona.



Maratona The Vampire Diaries – 8ª Temporada

Exibição: segunda-feira, 27 de fevereiro, às 20h.

Confira 6 episódios nessa maratona.



Maratona The Vampire Diaries – 8ª Temporada

Exibição: terça-feira, 28 de fevereiro, às 10h.

Confira 6 episódios nessa maratona.



Maratona Are You The One? Brasil – 3ª Temporada

Exibição: terça-feira, 28 de fevereiro, às 13h30.

Confira 4 episódios nessa maratona.



Maratona De Férias Com o Ex – 6ª Temporada

Exibição: terça-feira, 28 de fevereiro, às 22h.

Confira 5 episódios nessa maratona.



Maratona Ridículos – 2ª Temporada

Exibição: quarta-feira, 01 de março, às 10h.

Confira 7 episódios nessa maratona.



Maratona Super Shore – 2ª Temporada

Exibição: quarta-feira, 01 de março, às 13h30.

Confira 4 episódios nessa maratona.



Maratona Are You The One? Brasil – 3ª Temporada

Exibição: quarta-feira, 01 de março, às 22h.

Confira 4 episódios nessa maratona.



Maratona Are You The One? Brasil – 3ª Temporada

Exibição: quarta-feira, 01 de março, às 22h.

Confira 4 episódios nessa maratona.



Maratona Are You The One? El Match Perfecto – 3ª Temporada

Exibição: quinta-feira, 02 de março, às 10h.

Confira 3 episódios nessa maratona.



Maratona Geordie Shore – 13ª Temporada

Exibição: quinta-feira, 02 de março, às 13h.

Confira 5 episódios nessa maratona.



Maratona De Férias Com o Ex Brasil – 1ª Temporada

Exibição: quinta-feira, 02 de março, às 22h.

Confira 4 episódios nessa maratona.



Maratona De Férias Com o Ex– 6ª Temporada

Exibição: sexta-feira, 03 de março, às 10h.

Confira 4 episódios nessa maratona.



Maratona Acapulco Shore – 3ª Temporada

Exibição: sexta-feira, 03 de março, às 13h30.

Confira 4 episódios nessa maratona.



Maratona Adotada – 3ª Temporada

Exibição: sexta-feira, 03 de março, às 20h50.

Confira 4 episódios nessa maratona.



Maratona Are You The One? Brasil – 3ª Temporada

Exibição: sábado, 03 de março, às 10h.

Confira 4 episódios nessa maratona.



Maratona De Férias Com o Ex – 6ª Temporada

Exibição: sábado, 04 de março, às 21h.

Confira 4 episódios nessa maratona.



Maratona De Férias Com os Avós – 1ª Temporada

Exibição: domingo, 05 de março, às 10h.

Confira 4 episódios nessa maratona.



Maratona Are You The One? Brasil – 3ª Temporada

Exibição: domingo, 05 de março, às 15h30.

