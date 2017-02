Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

BIS prepara programação para quem quer fugir da folia

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 98 visitas.





robertoscalon em Hoje, 18:59 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7768 | Belo Horizonte - MG





Thiago Iorc canta Coldplay no canal Bis (Divulgação/BIS) Thiago Iorc canta Coldplay no canal Bis (Divulgação/BIS)



Durante o Carnaval, o canal BIS preparou uma programação especial para os amantes de música que querem fugir da folia. A partir do dia 25 de fevereiro , o canal vai exibir 96 horas de shows, documentários, especiais e séries nacionais. Quem quiser esquecer o batuque e aproveitar os dias de folga vai poder curtir artistas como Kiss, Iron Maiden, U2, Tiago Iorc, Freddy Mercury e muito mais.



Dentre as principais atrações estão o programa "Versões" no dia 25 de fevereiro , às 18h, no episódio em que Tiago Iorc interpreta Coldplay no estilo “voz e violão”. No repertório escolhido pelo próprio cantor estão os sucessos "Yellow", "Magic", "Viva La Vida", "The Scientist", “Fix You”, entre outros. No memo dia, às 20h30 estreia o documentário "Who The F..K Is Arthur Fogel? The True Story Of The Legend Behind The Legends" . Produtor musical e CEO da Live Nation, Arthur Fogel é uma lenda dos bastidores da música que poucos conhecem. Esse documentário coloca uma lupa sobre a indústria multibilionária da música pop e sobre o homem que está no centro dela, responsável pela carreira de grandes estrelas como U2, Lady Gaga, Madonna e The Police.



No dia 26 de fevereiro , às 20h30 tem o especial "Freddy Mercury: The Great Pretender" . Ganhador do Rose D'Or 2013 e de um Emmy Internacional mostra o icônico cantor com uma carreira musical brilhante durante seus projetos fora da banda, como artista solo. No dia 27 de fevereiro , às 21h tem "Kiss Rock Vegas" , especial da icônica banda que reúne os melhores momentos da turnê realizada em Las Vegas em comemoração aos 40 anos da Kiss. A temporada contou com performances de sucessos como "Rock and Roll All Nite", "Detroit Rock City", "I Love it Loud" e muito mais.



"U2: 360° At The Rose Bowl" vai ao ar no dia 27 de fevereiro , às 22h. Uma das maiores bandas do mundo, conhecida por seus shows grandiosos, toma conta do mítico Rose Bowl, nos Estados Unidos, e toca todos os sucessos de sua longa carreira, como “Beautiful Day”, “With or Without You”, “One” e “Vertigo”. Tem também o show "Iron Maiden: En Vivo Live" no dia 28 de fevereiro , às 22h, realizada no Estádio Nacional em Santiago, no Chile.



Programação Especial de Carnaval no canal BIS , de 25 a 28 de fevereiro . Durante o Carnaval, o canalpreparou uma programação especial para os amantes de música que querem fugir da folia. A partir do dia, o canal vai exibir 96 horas de shows, documentários, especiais e séries nacionais. Quem quiser esquecer o batuque e aproveitar os dias de folga vai poder curtir artistas como Kiss, Iron Maiden, U2, Tiago Iorc, Freddy Mercury e muito mais.Dentre as principais atrações estão o programano dia, às 18h, no episódio em que Tiago Iorc interpreta Coldplay no estilo “voz e violão”. No repertório escolhido pelo próprio cantor estão os sucessos "Yellow", "Magic", "Viva La Vida", "The Scientist", “Fix You”, entre outros. No memo dia, às 20h30 estreia o documentário. Produtor musical e CEO da Live Nation, Arthur Fogel é uma lenda dos bastidores da música que poucos conhecem. Esse documentário coloca uma lupa sobre a indústria multibilionária da música pop e sobre o homem que está no centro dela, responsável pela carreira de grandes estrelas como U2, Lady Gaga, Madonna e The Police.No dia, às 20h30 tem o especial. Ganhador do Rose D'Or 2013 e de um Emmy Internacional mostra o icônico cantor com uma carreira musical brilhante durante seus projetos fora da banda, como artista solo. No dia, às 21h tem, especial da icônica banda que reúne os melhores momentos da turnê realizada em Las Vegas em comemoração aos 40 anos da Kiss. A temporada contou com performances de sucessos como "Rock and Roll All Nite", "Detroit Rock City", "I Love it Loud" e muito mais.vai ao ar no dia, às 22h. Uma das maiores bandas do mundo, conhecida por seus shows grandiosos, toma conta do mítico Rose Bowl, nos Estados Unidos, e toca todos os sucessos de sua longa carreira, como “Beautiful Day”, “With or Without You”, “One” e “Vertigo”. Tem também o showno dia, às 22h, realizada no Estádio Nacional em Santiago, no Chile.Programação Especial de Carnaval no canal, de























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído