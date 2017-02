Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Carnaval na Warner terá maratonas de séries

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 123 visitas.





robertoscalon em Hoje, 19:08 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7768 | Belo Horizonte - MG





Damon Wayans e Clayne Crawford em "Lethal Weapon" (Divulgação/Warner) Damon Wayans e Clayne Crawford em "Lethal Weapon" (Divulgação/Warner)



Durante os dias de folia, divirta-se com as séries de sucesso da Warner , que serão exibidas em maratonas especiais. No sábado ( 25 de fevereiro , a partir das 12h30) vai ao ar a maratona com os melhores episódios de " Two and a Half Men" . O trio de atores Charlie Sheen, Joh Cryer e Angus T. Jones estão nessa seleção com os 24 episódios mais marcantes da série ao longo de oito temporadas.



No domingo, 26 de janeiro , a partir das 12h30 vai ao ar a maratona da segunda temporada de "The Big Bang Theory" . Em 2017, a série nerd mais amada da TV completa 10 anos. E para comemorar, a Warner vai exibir uma de suas temporadas completas todo último domingo do mês. Em fevereiro, acompanhe as desventuras da segunda temporada completa, com 23 episódios.



Segunda, dia 27 de janeiro , a partir das 14h10, o canal exibe a maratona "Máquina Mortífera" , com os episódios 5 ao 14. Martin Riggs, um ex-policial do Texas, muda-se para Los Angeles para começar uma vida nova após a morte da mulher e do filho. Na nova cidade, ele forma parceria com o detetive de polícia Roger Murtaugh, que, por sofrido um ataque cardíaco, deve evitar qualquer estresse.



Na terça-feira , 28 de janeiro , a partir das 14h10, vão ao ar os 10 primeiros episódios da 12ª temporada de "Supernatural" . Após enfrentar a Escuridão, a irmão de Deus, os irmãos Sam e Dean estão de volta e devem combater outra grande força do mal. Mas, dessa vez, eles terão a companhia da mãe, Mary Winchester, que voltou do mundo dos mortos, e de um Castiel que ainda sobre com os últimos acontecimentos. A temporada ainda reserva a volta de Lúcifer, que está muito diferente. Durante os dias de folia, divirta-se com as séries de sucesso da, que serão exibidas em maratonas especiais. No sábado (, a partir das 12h30) vai ao ar a maratona com os melhores episódios de ". O trio de atores Charlie Sheen, Joh Cryer e Angus T. Jones estão nessa seleção com os 24 episódios mais marcantes da série ao longo de oito temporadas.No domingo,, a partir das 12h30 vai ao ar a maratona da segunda temporada de. Em 2017, a série nerd mais amada da TV completa 10 anos. E para comemorar, a Warner vai exibir uma de suas temporadas completas todo último domingo do mês. Em fevereiro, acompanhe as desventuras da segunda temporada completa, com 23 episódios.Segunda, dia, a partir das 14h10, o canal exibe a maratona, com os episódios 5 ao 14. Martin Riggs, um ex-policial do Texas, muda-se para Los Angeles para começar uma vida nova após a morte da mulher e do filho. Na nova cidade, ele forma parceria com o detetive de polícia Roger Murtaugh, que, por sofrido um ataque cardíaco, deve evitar qualquer estresse.Na terça-feira ,, a partir das 14h10, vão ao ar os 10 primeiros episódios da 12ª temporada de. Após enfrentar a Escuridão, a irmão de Deus, os irmãos Sam e Dean estão de volta e devem combater outra grande força do mal. Mas, dessa vez, eles terão a companhia da mãe, Mary Winchester, que voltou do mundo dos mortos, e de um Castiel que ainda sobre com os últimos acontecimentos. A temporada ainda reserva a volta de Lúcifer, que está muito diferente.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído