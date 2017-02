Você está lendo um tópico

Comedy Central Play lança série exclusiva "Pedreiragem"

Fábio Cambota e a banda Pedra Letícia (Divulgação/CC) Fábio Cambota e a banda Pedra Letícia (Divulgação/CC)



O Comedy Central Play , aplicativo gratuito do canal de comédia, acaba de lançar seu primeiro conteúdo exclusivo e de produção nacional: a série ‘Pedreiragem’ . A atração reúne apresentações de stand-up do comediante e músico Fabiano Cambota e curiosidades sobre banda dele, chamada ‘Pedra Letícia’. Em cada um dos doze episódios – com cerca de seis minutos de duração e disponibilizados semanalmente no App – Cambota e banda intercalam músicas com as histórias e influências por trás da criação de cada letra.



No primeiro episódio, já disponível, Fabiano Cambota conta um pouco sobre as peculiaridades da vida em família e a ‘Pedra Letícia’ se apresenta com a música ‘Como nossos pais nos aguentam’, cuja letra fala também sobre a vida dura de músico.



