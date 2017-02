Você está lendo um tópico

Série competitiva "Ultimate Beastmaster Brasil" estreia na Netflix

Apresentadores de "Ultimate Beastmaster" (Divulgação/Netflix)



Nesta sexta (24), a Netflix estreia "Ultimate Beastmaster Brasil" . A primeira série de competição internacional de seu gênero, com seis versões locais adaptadas com narrações em cada idioma, competidores e apresentadores de cada país participante. A série é produzida por criada por Sylvester Stallone e Dave Broome e no Brasil, terá a apresentação de Anderson Silva e Rafinha Bastos.



Os dez episódios da série contarão com um total de 108 competidores, 18 de cada país, Brasil, Alemanha, Japão, México, Coreia do Sul e Estados Unidos. Cada episódio de uma hora terá 12 competidores, dois de cada país, que terão a chance de percorrer um dos percursos de obstáculos mais exigentes jamais criados, 'A Besta'. Ao final de cada episódio se coroará um campeão "Beastmaster" e no final da temporada os nove vencedores individuais se enfrentarão para determinar quem é o melhor dentre os melhores: o Ultimate Beastmaster.



