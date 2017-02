Você está lendo um tópico

Televisão

José Trajano critica demissão da ESPN e elogia Esporte Interativo em programa

Rafa! em Ontem, 23:43



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1560 | São Paulo - SP



José Trajano critica demissão da ESPN e elogia Esporte Interativo em programa



Demitido em setembro do ano passado pela ESPN Brasil, surpreendendo muita gente, José Trajano aparecerá em outro canal esportivo nesta quinta-feira (23).



É que ele é o convidado do programa "No Ar com André Henning", do EI Maxx.





Em entrevista já gravada, Trajano falou de vários assuntos, entre eles a saída da ESPN e de como se sentiu desrespeitado pela decisão.



“Foi uma facada pelas costas”, avalia, e completa: “Eles aproveitaram uma brecha, política, porque eu me envolvi nessa fase turbulenta do ano passado, de impeachment, eu dei a cara para bater mesmo, me posicionei, como sempre na vida. Eu saí na rua, fiz discurso, convoquei gente para manifestação. E eles não gostavam, eu sabia que eles não gostavam”.



Antigo diretor de jornalismo da ESPN, canal que também ajudou a fundar no Brasil, José Trajano ainda deu sua opinião sobre o Esporte Interativo, que vem investindo no futebol brasileiro e mexeu com o mercado de TV esportiva, adquirindo os direitos da Liga dos Campeões da Europa e jogos do Campeonato Brasileiro, este a partir de 2019.



Ele ainda confessou que tentou inserir o futebol nordestino na ESPN, hoje um dos carros-chefes do Esporte Interativo.



"No ar com André Henning" vai o ar a partir das 22h30, no EI Maxx.



HighlanderCarioca em Hoje, 00:19



anos | Out 2014 | Mensagens: 635 | Rio de Janeiro - RJ



Esses dois juntos, que horror!!!

















