Jornais locais do SBT ganham mais tempo no Rio de Janeiro

Rafa! em Ontem, 23:53



São Paulo - SP



Jornais locais do SBT ganham mais tempo no Rio de Janeiro



Em boa fase no Ibope, onde conseguem a vice-liderança, os telejornais locais do SBT no Rio de Janeiro ganharam mais tempo desde a última segunda-feira (20).



O "SBT Rio Manhã", apresentado por Liane Borges, ganhou mais 15 minutos de exibição. A partir de agora, ele fica no ar das 7h às 7h45.





Divulgação/SBT





Atualmente, o programa matinal marca média de 3 pontos de audiência, e todos os dias vence o "Balanço Geral Manhã", de Luiz Bacci. A ideia agora é tentar ganhar também do "RJ no Ar", apresentado por Gustavo Marques.



Quem também ganha mais tempo é o "SBT Rio", principal telejornal da casa, apresentado por Isabele Benito. Iniciado às 11h50, ele vai ao ar agora até 13h20, enfrentando quase metade do tempo do "Balanço Geral RJ", apresentado por Tino Júnior.



Benito vem registrando médias de 8 pontos, vencendo a RecordTV com picos de até 10 pontos.



A ideia é fortalecer a faixa do meio-dia e consolidar mais vitórias contra o "BG-RJ". Neste mês de fevereiro, foram oito vitórias do SBT de 12h às 15h, que também mostra o "SBT Esporte Rio", "Clube do Chaves" e "Fofocalizando" no horário.



HighlanderCarioca em Hoje, 00:16



Rio de Janeiro - RJ



Excelente esse jornal local SBT Rio, com RJ TV tendo metade do tempo com Carnaval, descobri o SBT Rio e não deixarei mais de assisti-lo!

















