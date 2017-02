Você está lendo um tópico

Televisão

Tecnologia de TV paga mais usada nas Américas é o cabo

ALECIO BRASIL



Vila Velha - ES





Há 173,3 milhões de pagantes no continente, 39,7% dos quais assistem à TV por assinatura via satélite

A Organização de Telecomunicações da Iberoamérica (OTI) divulgou hoje, 22, relatório sobre as tecnologias mais comuns de acesso à TV por assinatura na Iberoamérica e nos Estados Unidos. Baseados em fontes oficiais, os dados se referem ao segundo trimestre de 2016. E indicam que o cabo predomina, sendo usado em 60,3% das assinaturas. Os 39,7% restantes são compostos por clientes de satélite (DTH).

Ao todo, o continente tinha 173,3 milhões de usuários de TV paga no segundo trimestre de 2016. O relatório aponta que a conexão por cabo faz mais sucesso na região por que o consumidor local tende a contratar serviços convergentes, que unem banda larga e telefonia em um mesmo pacote.

Especialmente na América Latina, onde o satélite ainda predomina, a OTI enxerga um avanço da fibra óptica (FTTx), em detrimento do satélite, em função da busca pelos demais serviços, tendência já percebida no Brasil. (Com assessoria de imprensa)





mjbondioli



Pindamonhangaba - SP



O DTH (satélite) só tem razão de ser em países de dimensões continentais e principalmente para atingir a população de locais muito longe das capitais ou das grandes cidades.

















