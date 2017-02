Você está lendo um tópico

Mais uma Igreja na NET

paulofachel em Hoje, 10:29



anos | Jan 2011 | Mensagens: 18 | Porto Alegre - RS



Na NET Porto Alegre, mais uma Igreja faz parte da lista: RIT, do RR Soares, no canal 25, que já foi de outra Igreja. Enquanto isso, a Rede Brasil...nada, nada!!!!























