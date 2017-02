SBT nos satélites

Você está lendo um tópico

Ricardo em Hoje, 12:13



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5268 | Pontes e Lacerda-MT



Pessoal,



Atualmente, tirando as afiliadas do C1, qual o melhor sinal do SBT? Algum com imagem 16:9 real?



Curiosidade, o sinal SBT DTH do C2 aqui não sintoniza no Satmax da Elsys.











lilaribas em Hoje, 12:21



anos | Out 2008 | Mensagens: 289 | Bom Sucesso de Itararé - SP



SBT DTH do C2 aqui sintoniza no Satmax da Elsys.

imagem boa!

fica 2 segundos imagem de canal codificado mas abre normal

















