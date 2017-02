Você está lendo um tópico

Comédia e aventura épica são destaques na HBO e Telecine neste sábado

O sábado, dia 25 de fevereiro, é de carnaval. Mas se você prefere fugir das festas e ficar em casa curtindo um bom filme a dica é sintonizar os canais HBO ou Telecine Premium.



A comédia " Especialista em Crise ", em exibição pela HBO a partir das 22h, traz Sandra Bullock como uma consultora política especialista em conseguir contornar situações complicadas. Apesar de estar aposentada, ela decide trabalhar para o candido a presidência Pedro Castillo (Joaquim De Almeida) pelo simples motivo de querer ganhar do seu antigo rival Pat Candy (Billy Bob Thornton). Para conseguir o que deseja, Jane precisa manipular os pontos de vista e tornar Castillo o homem certo para a população, mesmo sabendo que ele irá trair todos no momento em que assumir o cargo.



Brenton Thwaites, Nikolaj Coster-Waldau e Gerard Butler estão em " Deuses do Egito " em cartaz no Telecine Premium também a partir das 22h. Bek é um mortal pacato que se considera apenas mais um soldado, e que vive em um Egito ancestral dominado por deuses e forças ocultas. Quando o impiedoso Set, deus da escuridão, toma o trono da nação e mergulha a sociedade no caos, o jovem se unirá a outros cidadãos e com o poderoso deus Horus, para formar uma expressiva resistência.























