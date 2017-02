Você está lendo um tópico

Netflix divulga novas imagens da segunda temporada de Sense8

O sucesso Sense8 já tem data para estrear sua segunda temporada. Os fãs poderão se conectar e experimentar novas visões a partir do dia 5 de maio.



Continuando de onde a primeira temporada parou, Capheus, Kala, Lito, Nomi, Riley, Sun, Will e Wolfgang se juntam fisicamente e mentalmente, mergulhados no meio das tragédias e triunfos do outro.



Fugindo de Whispers, e forçados a questionar sua própria identidade, é uma questão de sobrevivência como o sensates devem encontrar uma maneira de conviver, compreender e proteger uns aos outros contra todas as probabilidades.



Para um breve aquecimento a Netflix liberou novas imagens da temporada 2. Confira:











