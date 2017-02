Você está lendo um tópico

Televisão

Artistas da Record TV, SBT e RedeTV! gravam campanha juntos

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 31 visitas.





FERA-SP em Hoje, 15:32



anos | Ago 2012 | Mensagens: 251 | São Paulo - SP













A proximidade do fim de desligamento do sinal analógico em São Paulo vem fazendo com que as emissoras aumentem as campanhas falando a respeito.



A Record TV, SBT e RedeTV! se juntaram para lançar uma campanha única sobre o assunto. E o material já deve entrar no ar ainda no decorrer de fevereiro.



Já estão confirmados os seguintes nomes: Ratinho, Rodrigo Faro, Luciana Gimenez, Eliana, Marcelo Rezende, João Kléber, Geraldo Luís, Celso Portiolli e Daniela Albuquerque. Uma lista extensiva virá ainda depois deles.



Além de São Paulo, a campanha vai também acontecer também em outros locais, dependendo da data marcada para acontecer o desligamento.





Fonte: Artistas da Record TV, SBT e RedeTV! gravam campanha juntosA proximidade do fim de desligamento do sinal analógico em São Paulo vem fazendo com que as emissoras aumentem as campanhas falando a respeito.A Record TV, SBT e RedeTV! se juntaram para lançar uma campanha única sobre o assunto. E o material já deve entrar no ar ainda no decorrer de fevereiro.Já estão confirmados os seguintes nomes: Ratinho, Rodrigo Faro, Luciana Gimenez, Eliana, Marcelo Rezende, João Kléber, Geraldo Luís, Celso Portiolli e Daniela Albuquerque. Uma lista extensiva virá ainda depois deles.Além de São Paulo, a campanha vai também acontecer também em outros locais, dependendo da data marcada para acontecer o desligamento.Fonte: https://portal4.wordpress.com/2017/02/23/artista...-campanha-juntos/























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído