Nova temporada de "Stan Lee’s Lucky Man" chega ao FOX Action

Nesta sexta (24), a segunda temporada de "Stan Lee’s Lucky Man" estreia mundialmente no canal FOX Action . O show é baseado em uma ideia original do conhecido escritor de quadrinhos Stan Lee e é sobre sorte, destino, apostas e consequências de nossos atos.



Situado em Londres, segue-se a história de Harry Clayton, um detetive do esquadrão de homicídios da cidade, cuja esposa o deixou por conta do seu grave hábito de jogo de apostas. A vida deste policial toma um rumo inesperado quando uma mulher misteriosa lhe dá uma pulseira antiga que parece permitir-lhe controlar a sua própria sorte. Clayton está prestes a descobrir a que custo ele pode controlar a sorte e se a sorte de um homem é sempre a desgraça.



