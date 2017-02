Você está lendo um tópico

Comedy Central traz novos episódios da comédia "I Live With Models"

Elenco de "I Live with Models" (Divulgação/CC) Elenco de "I Live with Models" (Divulgação/CC)



Na próxima quarta-feira (1º), o canal Comedy Central traz de volta à programação a série "Moro com Modelos" ( "I Live With Models" ) em nova temporada, nova cidade e com novo elenco. Nos novos episódios, Tommy (David Hoffman), um ex-barista que se torna modelo de mãos, e a modelo Scarlet (Brianne Howey), viajam para Nova York, uma das capitais mundiais da moda, para darem um up em suas carreiras.



Mas a dupla logo descobre que o maior desafio será conviver com os novos companheiros: Jess (Lydia Rose Bewley), uma impetuosa modelo plus size e Molly (Kamilla Alnes), uma mimada modelo de passarela. Como se não bastasse, seus sonhos e esperanças estão nas mãos inexperientes de Marshall (Karan Soni), um agente de novato que tem como objetivo conquistar a implacável indústria da moda de Nova York.



Nesta nova temporada, que traz oito episódios inéditos, os modelos enfrentam novos desafios. Tommy é escolhido como dublê de mãos de um famoso modelo, Max (interpretado por Andres Velencoso, convidado especial do programa), dá o seu melhor para barbeá-lo, mas parece que perde a mão e fica muito próximo do astro.



Molly tenta recuperar-se do fim do seu relacionamento e, para isso, conta com a ajuda de Tommy (que quase não gosta da ideia), Jess tenta aumentar o número de seguidores das redes sociais de um nerd sendo seu par no baile de formatura e Scarlet tem que dar uma verdadeira prova de amizade quando precisa escolher entre Tommy e supermodelo masculino para participar de uma campanha com ela.



