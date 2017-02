Você está lendo um tópico

Televisão

Em 1974, o Fantástico já era exibido totalmente em cores

Paulo.es em Ontem, 22:27



anos | Dez 2006 | Mensagens: 880 | Vitória - ES



Fantástico" (22/09/74) - Escalada (Primeiro Bloco)



















manoclem em Ontem, 22:31



anos | Jan 2008 | Mensagens: 78 | Salvador - BA



Apesar disso a maioria das casas as TVs eram em preto e branco. Quem tinha um aparelho de tv colorido era "rico" ou tinha uma ótima situação financeira. Época boa, apesar de tudo.





Larry.Tate em Ontem, 23:15



anos | Out 2007 | Mensagens: 1746 | São Paulo - SP



manoclem escreveu Apesar disso a maioria das casas as TVs eram em preto e branco. Quem tinha um aparelho de tv colorido era "rico" ou tinha uma ótima situação financeira. Época boa, apesar de tudo.



Tinha TV a cores na Rodoviária de São Paulo naquela época.



Meu pai dizia que tinha um monte de gente que ia na rodoviária só pra ver TV.

Rafa! em Ontem, 23:48



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1562 | São Paulo - SP



Corrijam- me se eu estiver errado, mas o Hélio Costa, na época, era chamado para fazer a voz de algumas propagandas do regime militar... ou não?





HighlanderCarioca em Hoje, 00:06



anos | Out 2014 | Mensagens: 638 | Rio de Janeiro - RJ



Larry.Tate escreveu manoclem escreveu Apesar disso a maioria das casas as TVs eram em preto e branco. Quem tinha um aparelho de tv colorido era "rico" ou tinha uma ótima situação financeira. Época boa, apesar de tudo.



Tinha TV a cores na Rodoviária de São Paulo naquela época.



Meu pai dizia que tinha um monte de gente que ia na rodoviária só pra ver TV.

No final dos anos 70 meu avô já tinha TV à cores da Philips de 20", ele trabalhava para um ricaço de Ipanema, toda família e vizinhos iam na casa dele assistir TV, era o maior barato!

















