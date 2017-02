Você está lendo um tópico

Maria Cândida assina contrato e terá programa ao vivo na TV Aparecida

Maria Cândida assina contrato e terá programa ao vivo na TV Aparecida



Ex-RecordTV, Maria Cândida é a nova contratada da TV Aparecida.



A apresentadora assinou contrato na última terça-feira (21) para apresentar um novo programa diário e ao vivo na emissora, que já tem data de estreia.





Ainda sem título definido, a atração começa no dia 17 de abril, às 10h, e abordará temas comportamentais, com variedades, jornalismo e entretenimento direto de um estúdio de vidro no Santuário Nacional de Aparecida.





Maria Cândida teve como última emissora a Rede Família, de propriedade da RecordTV. Por lá, apresentou de 2014 a 2016 o "Tudo Posso". Também no ano passado, comandou o "Mãe é Tudo" na Record News.



Antes, foi repórter do "Domingo Espetacular" (2004) e apresentadora de programas como "Tudo a Ver" (2006) e "Programa da Tarde" (2006 a 2009). Em 2014, foi uma das participantes do "Aprendiz Celebridades". Também teve passagens por Globo e SBT.



