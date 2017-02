O PODER DA RELIGIÃO ANTE A FALTA DE CONHECIMENTO DO POVO.

TERIA O SENHOR CEDIDO DOIS DE SEUS ATRIBUTOS ÀS SUAS CRIATURAS?



Segundo é cogitado nas escrituras, três atributos destacam-se entre a gama de elementos relativos ao Eterno, de posse dos quais o Criador toma ciência de tudo que ocorre no universo, ao mesmo tempo que Ele tem o poder de marca sua presença em todos os quadrantes deste descomunal mundo, tudo simultaneamente. Tanto que, milhares de servos seus reúnem-se, oram, agradecem, solicitam, exaltam o divino Ser, em quaisquer locais deste planeta, recebendo respostas de acordo com a vontade soberana do Altíssimo. Falamos da onisciência e onipresença que, como se sabe, são atributos – qualidades - inerentes somente ao Altíssimo. De posse desses elementos o Soberano não encontra barreiras em ter ciência de tudo, fazendo-se também presente onde sua soberana vontade determinar. Isso sem que haja diferença de tempo, tudo ao mesmo tempo.

Sabe-se que, segundo líderes, seres santificados por força de exceções religiosa de denominada canonização, plêiade desses privilegiados foram introduzidos nas esferas celestiais, de onde passam a distribuir dotes espirituais a quem os solicite. A grei que assumira o papel de criar esse volumoso contingente de indivíduos santificados, com a comenda da intercessão, auspiciou esses seres de tal forma, que eles supostamente funcionam como mediadores, atendendo a milhares de seres neste vasto mundo, os quais recorrem aos seus avantajados préstimos espirituais. Não apenas intercedendo, mas distribuindo graças, atenções, respostas diversas e até interferindo no chamado purgatório, onde conseguiriam fazer valer suas presenças. Nesse universo de seres dotados, todos se colocariam à disposição de seres humanos, vivos e mortos, no intuito de prestar-lhes socorro em suas aflições, distribuindo graças, dotes, curas e até atendendo junto ao Soberano. Na verdade, os líderes do passado, adidos à organização, criaram uma dinastia de seres, começando com uma figura feminina – elevando-a a pontos altos - propiciando maternidade ao próprio Criador. Um poder descomunal diga-se de passagem, tem a organização, em dotar o Criador com uma mãe humana, criando uma hierarquia sem precedente na história religiosa. Mas, não ficou somente nisso. Um rosário de indivíduos toma conta dessa lista enorme de indivíduos super espirituais, - santificando-os, outorgando a eles lugares de destaque na distinta lista de santificados, com a comenda da intercessão. Canonizar seres, paralelizando-os ao Senhor em atributos, a forma encontrada visando fazer valer o poder da grei romana.

Não é segredo o fato de milhares de indivíduos persignarem-se ante simulacros, objetos representativos desses supostos benfazejos seres, buscando abrigo em suas "asas", na tentativa de livrarem-se de traumas e situações adversas. Como não fica somente na busca, agradecimentos, louvores, honra, devoções e até cultos são dirigidos a essas figuras, mesmo que Cristo tenha restringido tais atos ao Pai, quando disse. "Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele prestarás culto" - ou servirás. O que há de serviços devocionais a essas figuras é coisa espantosa!

Voltando ao atributo da onisciência, é sabido que somente de posse dessa qualidade o Senhor consegue estar ciente de tudo que ocorre no universo, com ênfase à terra. Sem ser onisciente jamais conseguiria o Senhor tomar conhecimento do que ocorre em todos os quadrantes. Também, sem ser onipresente não haveria como estar no Oriente e Ocidente – por exemplo – quando sua presença se faz necessária.

E então, como ficam os distribuidores de dotes, aqueles que têm devotos e seguidores em toda parte deste planeta? Poderiam eles atenderem à demanda de fieis no mundo todo, sem serem oniscientes? Haveria formas de estarem nesses pontos, sem que fossem onipresentes?

Será que ao criarem plêiades enormes de seres à disposição dos humanos nas esferas celestiais, os primeiros líderes da organização milenar não atinaram para esse particular? Quem poderia - como Maria - estar a par de tudo que ocorre com seus "filhos", atendendo a todos simultaneamente sem ser onisciente? Não estaria na elevação de seres santificados, a nível espiritual, uma tremenda utopia contagiando milhares de indivíduos neste planeta? Que não dizer então da tentativa de outorgar a essa enorme gama de seres, dotes extremamente santos, a ponto de os nivelarem com o próprio Senhor em onisciência e onipresença? Ou, poderia esse exército de exaltados, saber de tudo, tomar conhecimento, estando em quaisquer parte da terra simultaneamente – como faz o Criador - sem se igualarem ao Senhor nesses dois atributos? É algo em que pensar!

Endossando o que nos referimos, no dia da padroeira, em todas as milhares de cidades brasileiras, Aparecida é ovacionadas por centenas de milhares de seguidores de Maria, representada em milhares de imagens que percorrem em carreatas ruas e mais ruas, culminado com atos devocionais levados a efeito por clérigos em todo este imenso Brasil. Nesse dia perdem-se de vista os atos à ela dirigidos por esse contingente de indivíduos presos ao fator devocional. Seria exageradamente enfadonho de nossa parte, repetir o que escrevemos acima, sobre o poder que teria Maria em atender essa gigantesca demanda em milhares de centros urbanos, tudo ao mesmo tempo, sem se igualar a Deus nesses dois atributos. Em não tendo ela os mesmos dotes que tem o divino Ser, como poderia dar conta do recado, distribuindo também milhares e milhares de dotes de todo quilate às turbas afoitas ao seu nome? Se somente de posse desses dois atributos o Senhor consegue desempenhar tais funções, não estaria registrada uma tremenda heresia acerca de tudo que é atribuída à Maria e aos demais santificados? Com a palavra o clero romano.

Prof. C. Oliveira