Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Goleiro Bruno consegue habeas corpus e será solto nesta sexta-feira

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 100 visitas.





Rafa! em Hoje, 13:35



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1565 | São Paulo - SP



Goleiro Bruno consegue habeas corpus e será solto nesta sexta-feira



O goleiro Bruno está próximo de deixar o presídio Nelson Hungria, na região metropolitana de Belo Horizonte. O antigo jogador do Flamengo obteve Habeas Corpus, em Brasília, e será solto nesta sexta-feira (24).





Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo, está preso desde 2010





A informação foi dada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo UOL Esporte junto a uma pessoa do escritório de Lúcio Adolfo, advogado do atleta. O ex-jogador de Atlético-MG, Corinthians e Flamengo estará em liberdade até a tarde desta sexta-feira, véspera de Carnaval.



A decisão sobre a saída de Bruno da prisão foi concedida pelo ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, na noite dessa quinta-feira (23).



O alvará já foi enviado à Vara de Execuções Penais de Santa Luzia, cidade nas proximidades da capital mineira.



O jogador está preso desde 2010, quando a amante Eliza Samudio desapareceu. Ele foi acusado de sequestrar e mandar assassiná-la. Bruno foi condenado a 22 anos de prisão em 2013 por homicídio triplamente qualificado.



https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-notic...cmpid=fbesp-geral O goleiro Bruno está próximo de deixar o presídio Nelson Hungria, na região metropolitana de Belo Horizonte. O antigo jogador do Flamengo obteve Habeas Corpus, em Brasília, e será solto nesta sexta-feira (24).A informação foi dada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo UOL Esporte junto a uma pessoa do escritório de Lúcio Adolfo, advogado do atleta. O ex-jogador de Atlético-MG, Corinthians e Flamengo estará em liberdade até a tarde desta sexta-feira, véspera de Carnaval.A decisão sobre a saída de Bruno da prisão foi concedida pelo ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, na noite dessa quinta-feira (23).O alvará já foi enviado à Vara de Execuções Penais de Santa Luzia, cidade nas proximidades da capital mineira.O jogador está preso desde 2010, quando a amante Eliza Samudio desapareceu. Ele foi acusado de sequestrar e mandar assassiná-la. Bruno foi condenado a 22 anos de prisão em 2013 por homicídio triplamente qualificado.











ardoss em Hoje, 17:07



anos | Abr 2006 | Mensagens: 744 | Craíbas - AL



Bem ou mal o cara já havia cumprido (preventivamente) 4 anos e 1 mês dos 4 anos 5 meses e 12 dias que teria de cumprir antes de progredir de regime.

Além disso, o TJMG ainda não se pronunciou sobre a Apelação interposta em 2013. Já se passaram 4 anos sem que o tribunal mineiro diga se mantém ou reforma a sentença que condenou o goleiro.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído