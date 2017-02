Você está lendo um tópico

Televisão

Adalberto Piotto é o novo reforço do jornalismo da TV Brasil

Tornar a economia mais acessível a quem acompanha a TV Brasil. Essa será a principal missão do jornalista Adalberto Piotto, mais novo contratado da emissora pública mantida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A partir de 6 de março, ele vai apresentar diariamente o ‘Cenário Econômico’, programa fruto da parceria do canal televisivo com a BM&FBOVESPA. Apresentada ao vivo, a atração será, inclusive, gerada diretamente do estúdio montado no prédio em que opera a Bolsa de Valores de São Paulo.





Adalberto Piotto reforça o jornalismo da TV Brasil a partir de março (Imagem: Leonardo Veras)



Além de reforçar o seu jornalismo, a contratação feita pela direção da TV Brasil marca o retorno de Adalberto Piotto à imprensa. Profissional com passagem pelas rádios CBN e Jovem Pan, ele estava afastado do meio desde quando saiu da JP, em novembro de 2014. Nos últimos anos, ele tem se dedicado ao cinema, sendo roteirista e diretor do documentário “Orgulho de Ser Brasileiro” (lançado em 2014); atualmente, trabalha para captar recursos para a produção de “Paralelo 1000“, que se propõe a abordar a questão do transplante de fígado no Brasil.



No ‘Cenário Econômico’, Piotto responderá como âncora e editor-chefe. Em contato com a reportagem do Portal Comunique-se, o jornalista conta que o convite para integrar o time da TV Brasil, que apresentará nova grade de programação justamente a partir de 6 de março, foi feito diretamente pelo presidente da EBC, o também jornalista Laerte Rímoli. Ele ressalta que, além de se propor a mostrar como a macroeconomia impacta no cotidiano de todos os brasileiros, a produção a estrear mostra o olhar que a emissora pretende dar ao tema, pois atualmente não há nenhuma atração da casa voltada a temas econômicos.



“A proposta [para ser contratado] veio desde o ano passado. O Laerte falou comigo e, aqui em São Paulo, conversei com o Flávio Teixeira de Mello [superintendente regional sudeste da EBC]. Desde então, estamos desenhando um formato juntamente com o departamento de jornalismo”, conta Adalberto Piotto, que adianta: a nova produção vai trabalhar para sempre contar com convidados, para fugir apenas do noticiário econômico e ganhar fôlego com entrevistas com especialistas. O novo apresentador enfatiza a confiança na inteligência do público. “As pessoas compreendem a economia”, avalia. “O que o jornalismo precisa fazer, e nós vamos fazer, é tornar o tema mais acessível”, comenta o jornalista.



