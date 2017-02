Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Brasília e Rio Verde transmitem Carnaval em sinal digital

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 92 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 17:30 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23674 | Redação





Brasília e Rio Verde transmitem Carnaval em sinal digital (Divulgação) Brasília e Rio Verde transmitem Carnaval em sinal digital (Divulgação)

As festas do Carnaval transmitidas pela TV aberta este ano serão muito mais bonitas e rica em detalhes para os moradores de Brasília e mais nove municípios do Entorno, além de Rio Verde (GO). Nestas cidades o sinal analógico da TV já foi desligado, e as transmissões são totalmente digitais, o que permite uma qualidade melhor de imagem e de som. E para a partir do dia 29 de março está previsto o desligamento do sinal analógico em São Paulo. Este ano cerca de 312 cidades de todo o país também deverão ter o sinal analógico desativado.



A estudante Érika Castro, 24 anos, que mora em Brasília, assiste ao desfile das escolas de samba pela televisão desde pequena e diz que esse ano vai ter um gosto muito especial. " A magia do Carnaval é linda demais para ver numa TV com sinal ruim. O sinal HD vai fazer muita diferença para ver os detalhes do desfile, as cores e fantasias ", disse.



Já Bruna Araújo, de 23 anos, que visita Brasília nos feriados, normalmente não assiste às festas do Carnaval, mas esse ano vai ser diferente. " Minha filhinha já está com dois anos e ela gosta do batuque do Carnaval. Então, no final de semana vamos sentar para assistir os desfiles ", contou. Bruna disse que a filha " por ter nascido agora, vai pegar uma coisa nova e já vai crescer acostumada com isso: a qualidade da TV. Antigamente, a gente se contentava em colocar palha de aço na ponta da antena e rezar para não ficar chuviscado. "



O presidente da Anatel e do Gired (Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização dos Canais de TV e RTV), Juarez Quadros, esteve em São Paulo este mês para acompanhar o trabalho de desligamento da TV analógica e a distribuição dos kits (conversores e antenas) para as famílias inscritas nos programas sociais do governo.



A primeira transmissão dos festejos de Carnaval aconteceu em 1973 , apresentando os desfiles do Rio de Janeiro. Em 1975 já eram exibidos flashes das comemorações do Carnaval pelo país, como o baile do Clube Tamoio (de São Paulo) e o concurso de fantasias do Hotel Nacional (no Rio de Janeiro). Logo após esses dois anos marcantes, a cobertura do Carnaval pela televisão virou algo tradicional: dos desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro e de São Paulo, à passagem dos trios elétricos na Bahia, mas ainda com sinal analógico. As festas dotransmitidas pela TV aberta este ano serão muito mais bonitas e rica em detalhes para os moradores dee mais nove municípios do Entorno, além de(GO). Nestas cidades o sinal analógico da TV já foi desligado, e as transmissões são totalmente digitais, o que permite uma qualidade melhor de imagem e de som. E para a partir do dia 29 de março está previsto o desligamento do sinal analógico em São Paulo. Este ano cerca de 312 cidades de todo o país também deverão ter o sinal analógico desativado.A estudante Érika Castro, 24 anos, que mora em Brasília, assiste ao desfile das escolas de samba pela televisão desde pequena e diz que esse ano vai ter um gosto muito especial. "", disse.Já Bruna Araújo, de 23 anos, que visita Brasília nos feriados, normalmente não assiste às festas do Carnaval, mas esse ano vai ser diferente. "", contou. Bruna disse que a filha "O presidente da Anatel e do Gired (Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização dos Canais de TV e RTV), Juarez Quadros, esteve em São Paulo este mês para acompanhar o trabalho de desligamento da TV analógica e a distribuição dos kits (conversores e antenas) para as famílias inscritas nos programas sociais do governo.A primeira transmissão dos festejos de Carnaval aconteceu em, apresentando os desfiles do Rio de Janeiro. Em 1975 já eram exibidos flashes das comemorações do Carnaval pelo país, como o baile do Clube Tamoio (de São Paulo) e o concurso de fantasias do Hotel Nacional (no Rio de Janeiro). Logo após esses dois anos marcantes, a cobertura do Carnaval pela televisão virou algo tradicional: dos desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro e de São Paulo, à passagem dos trios elétricos na Bahia, mas ainda com sinal analógico.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído