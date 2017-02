Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Brasil sedia pela primeira vez uma edição do Nat Geo Run

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 67 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 17:38 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23674 | Redação





Brasil sedia pela primeira vez uma edição do Nat Geo Run (Divulgação) Brasil sedia pela primeira vez uma edição do Nat Geo Run (Divulgação)

A National Geographic anunciou que no mês de abril, no qual se comemora o dia da terra em todo o mundo, chegará na América Latina e Brasil a Nat Geo Run .



A iniciativa global que busca gerar consciência ecológica a nível global, pela primeira vez desde sua criação, acontecerá no próximo dia 23 de abril simultaneamente em seis cidades, além de São Paulo: Buenos Aires, Bogotá, Cidade do México, Guatemala e Lima. E na semana seguinte, no domingo dia 30 será realizada na cidade de Santiago do Chile.



Apresentada pela primeira vez em 2010 nas Filipinas, a Nat Geo Run convoca a cada ano milhares de pessoas em todo mundo, com o objetivo de fomentar o espírito esportivo em família e gerar consciência sobre a importância do cuidado do meio ambiente e a incorporação de hábitos que permitam preservar o planeta para as próximas gerações. Na América Latina, a corrida, já somam até agora, a participação de mais de 26.000 de corredores nas edições anteriores em Caracas, Santiago do Chile, Lima e Bogotá.



Em São Paulo, a corrida acontecerá no domingo 23 de abril a partir das 08h30 no Jardim Botânico e contará com distâncias de 3K e 6K.



Para se inscrever acesse o site anunciou que no mês de abril, no qual se comemora o dia da terra em todo o mundo, chegará na América Latina e Brasil aA iniciativa global que busca gerar consciência ecológica a nível global, pela primeira vez desde sua criação, acontecerá no próximo dia 23 de abril simultaneamente em seis cidades, além de São Paulo: Buenos Aires, Bogotá, Cidade do México, Guatemala e Lima. E na semana seguinte, no domingo dia 30 será realizada na cidade de Santiago do Chile.Apresentada pela primeira vez em 2010 nas Filipinas, aconvoca a cada ano milhares de pessoas em todo mundo, com o objetivo de fomentar o espírito esportivo em família e gerar consciência sobre a importância do cuidado do meio ambiente e a incorporação de hábitos que permitam preservar o planeta para as próximas gerações. Na América Latina, a corrida, já somam até agora, a participação de mais de 26.000 de corredores nas edições anteriores em Caracas, Santiago do Chile, Lima e Bogotá.Em São Paulo, a corrida acontecerá no domingo 23 de abril a partir das 08h30 no Jardim Botânico e contará com distâncias de 3K e 6K.Para se inscrever acesse o site http://natgeorun.com.br/index.html























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído