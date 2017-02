Você está lendo um tópico

Canal Sony estreia nova temporada do reality The Voice

O canal de televisão por assinatura Sony estreia na próxima terça-feira, dia 28 de fevereiro, às 21h55, a 12ª temporada do The Voice apenas um dia após a exibição nos EUA. Sucesso mundial, o reality traz de volta ao time de técnicos a cantora Gwen Stefani , que ocupa uma das famosas cadeiras vermelhas ao lado de Alicia Keys , Adam Levine e Blake Shelton . Juntos, eles terão a missão de encontrar a melhor voz dos Estados Unidos.



Gwen Stefani é um dos nomes mais conhecidos da música pop americana. Dona de hits como “Hollaback Girl”, “Rich Girl”, “Just a Girl" e "Don't Speak", ela retorna ao The Voice em 2017 em sua segunda experiência no reality – já que integrou o time de técnicos em duas temporadas anteriores. Para ter sua primeira vitória no programa, ela precisará competir com seu próprio namorado, o cantor Blake Shelton, um dos maiores representantes do gênero country no país.



