SKY faz parcerias com Twitter e Facebook para cobertura do Oscar

Em 2017, a SKY vai oferecer uma cobertura completa do Oscar para o público. A operadora lançou a campanha #OscarNaSKY nas redes sociais, criada pela Ampfy, e será a patrocinadora oficial e exclusiva da cobertura da maior premiação do cinema, em parceria com Twitter e portal Omelete; além de promover conversas ao lado da TNT em um chatbot no Facebook.



Até o dia do evento, o Omelete publicará conteúdo exclusivo para Twitter sobre a expectativa para a cerimônia, os destaques e quem ficou de fora da premiação. Os conteúdos serão promovidos em um pre-roll da SKY dentro da rede. Em uma campanha de Amplify, Tweets oficiais do Omelete serão promovidos pelo perfil da SKY e levados a uma audiência ampliada. Assim, a marca terá um alcance maior e aumentará seu reconhecimento nas conversas sobre o assunto. Durante o evento, SKY comentará sobre o tapete vermelho e a premiação em tempo real, ao lado de um time de seis influenciadores.



Já no Facebook , a marca se uniu a TNT para criar um chatbot de second screen, onde os usuários vão conversar com um sistema automatizado de resposta no Messenger. Desenvolvido pela Movile - por meio de sua plataforma ChatClub (chatclub.me) - em parceria com a Turner e o time de Creative Shop, do Facebook, em co-criação com a Crane, agência estratégica e criativa da marca, o bot trará as opções de votação em cada uma das categorias, acompanhar os vencedores e interagir com outros usuários na plataforma. Dentro do bot, os usuários ainda terão acesso a um card com informações da SKY - uma sessão exclusiva em que podem conhecer mais sobre a usabilidade, recursos e programação da operadora.























