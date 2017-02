Você está lendo um tópico

Esporte Fantástico mostra casamento inusitado entre dois jogadores do mesmo time

O programa Esporte Fantástico deste sábado, dia 25 de fevereiro, às 10h15, exibe reportagem exclusiva sobre uma união inusitada no meio esportivo. O repórter Jean Brandão acompanhou o casamento de dois jogadores do mesmo time: Gauther , goleiro do time B do Santos, e Suzane , meio-campo do time feminino da Vila Belmiro.



Eles se conheceram no clube no ano passado. " As meninas do time iam junto na igreja e elas diziam: ‘Nossa, quando você vê ele seus olhos brilham’ (risos). No começo, quando o conheci, falei: ‘Ele é durão’. Mas depois que comecei a conversar com ele foi só risada ", diz Suzane.



O preparador de goleiros do Santos, Antônio Barbirotto, é bem claro: o namoro fez bem a Guather: " É o amor né gente. O amor é tão bonito que o cara se transforma. Eles se merecem. Ele está acima da expectativa ".



A reportagem mostra como Gauther e Suzane são bem diferentes do "casal-comum": ela quer ver futebol, ele filme. A noiva chega na hora no casamento, o noivo atrasa. " Sou pior que a noiva, meu! Fui arrumar os preparativos, perdi a chave de casa, foi uma loucura, ainda bem que Deus estava no controle ", revela Guather.



