Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Grávida, mulher do sertanejo Victor acusa o cantor de agressão

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 26 visitas.





Ricardo em Hoje, 18:39 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5272 | Pontes e Lacerda-MT



Grávida, mulher do sertanejo Victor acusa o cantor de agressão



Fonte:







Grávida do segundo filho, Poliana Bagatini, de 29 anos, a mulher do cantor Victor Chaves, de 41 anos, que faz dupla com o irmão Leo, está acusando o cantor de agressão.



Na manhã desta sexta-feira (24/02), Poliana foi até uma delegacia da Polícia Civil para fazer um Boletim de Ocorrência, e foi aconselhada pelo delegado a registrar o caso na Delegacia da Mulher de Belo Horizonte, em Minas Gerais.



O delegado que atendeu Poliana pediu que ela fizesse um exame de corpo de delito, mas ela acabou indo embora do local.



No B.O., Poliana diz que foi jogada ao chão e agredida com chutes pelo músico. Após a confusão, um segurança do cantor e a irmã dele teriam tentado impedir que ela deixasse o local.



Segundo o documento, uma vizinha ouviu os pedidos de socorro da mulher e chamou o elevador para Poliana conseguir sair do prédio. “No momento da confecção desta ocorrência, a vítima informa que estava recebendo ameaças por parte da irmã do autor por mensagens eletrônicas”, informa o boletim.



A fim de apurar algumas informações, a Polícia Civil disse que ouvirá todas as partes envolvidas no incidente logo após o feriado de carnaval.



Victor e Poliana estão juntos desde 2014, e planejavam oficializar a união em breve. O casal tem uma filha, Maria Vitória, de pouco mais de 1 de idade. A segunda gravidez foi anunciada há pouco mais de um mês.



A assessoria de Victor disse que o cantor está de férias e ainda não comentou o caso. Para Estado de Minas, a assessoria de Poliana informou que ela “agradeceu o contato e que não gostaria de comentar o assunto”. Fonte: http://cenapop.virgula.uol.com.br/2017/02/24/13...ntor-de-agressao/ Grávida do segundo filho, Poliana Bagatini, de 29 anos, a mulher do cantor Victor Chaves, de 41 anos, que faz dupla com o irmão Leo, está acusando o cantor de agressão.Na manhã desta sexta-feira (24/02), Poliana foi até uma delegacia da Polícia Civil para fazer um Boletim de Ocorrência, e foi aconselhada pelo delegado a registrar o caso na Delegacia da Mulher de Belo Horizonte, em Minas Gerais.O delegado que atendeu Poliana pediu que ela fizesse um exame de corpo de delito, mas ela acabou indo embora do local.No B.O., Poliana diz que foi jogada ao chão e agredida com chutes pelo músico. Após a confusão, um segurança do cantor e a irmã dele teriam tentado impedir que ela deixasse o local.Segundo o documento, uma vizinha ouviu os pedidos de socorro da mulher e chamou o elevador para Poliana conseguir sair do prédio. “No momento da confecção desta ocorrência, a vítima informa que estava recebendo ameaças por parte da irmã do autor por mensagens eletrônicas”, informa o boletim.A fim de apurar algumas informações, a Polícia Civil disse que ouvirá todas as partes envolvidas no incidente logo após o feriado de carnaval.Victor e Poliana estão juntos desde 2014, e planejavam oficializar a união em breve. O casal tem uma filha, Maria Vitória, de pouco mais de 1 de idade. A segunda gravidez foi anunciada há pouco mais de um mês.A assessoria de Victor disse que o cantor está de férias e ainda não comentou o caso. Para Estado de Minas, a assessoria de Poliana informou que ela “agradeceu o contato e que não gostaria de comentar o assunto”.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído