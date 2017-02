Você está lendo um tópico

"A Praça é Nossa" alcança primeiro lugar pela terceira semana consecutiva

Apresentado por Carlos Alberto de Nóbrega, "A Praça é Nossa" alcançou a liderança pela terceira semana seguida nesta quinta-feira (23), no SBT.





No ar das 23h27 à 00h59, o humorísticou registrou 9 pontos de média, com 12 de pico e 22,6% de share, empatando em primeiro lugar com a Globo, que na mesma faixa exibiu "Amor & Sexo", "Jornal da Globo" e "Lendas do Amanhã".



Já a Record teve 6 pontos, com "Câmera Record" e "CSI: Nova York".



No confronto direto com o "Jornal da Globo", de 00h08 à 00h57, "A Praça é Nossa" garantiu a liderança isolada com 9 pontos contra 7.



Esses dados são consolidados e referem-se a um grupo de telespectadores na Grande SP.



