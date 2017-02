MAIS UMA SOBRE RELIGIÃO.

Até poderia repetir aqui a célebre frase quando algo causa espanto: "Não entendo mais nada"! Contudo, como as relações de fatos no meio social se entrelaçam, mais este não deveria causar perplexidade...mas, com certeza causará.

Não dizem os religiosos que o carnaval é do diabo? Não é em época carnavalesca que os indivíduos que participam dos folguedos de Momo, retiram suas máscaras, demonstrando o que verdadeiramente são? Pois é. Se levar por esse lado realmente o carnaval é uma fábrica de imoralidade. É no carnaval que acontece as maiores "barbaridades" no âmbito da moral, Além de elevado número de crimes com mortes.

Mas...o que nos chamou a atenção foi o fato que alguém - segundo o noticiário da Globo - compôs um samba enredo em homenagem à padroeira do Brasil. Não tanto pelo elemento em si, dono da façanha, mas em consonância com o papa, ao destacar a hipocrisia de católicos quanto à religião.

Agora vem a questão intrigante: se o carnaval é do diabo, como fica esse sincretismo, onde uma figura da religião é colocada em meio à maior expressão carnal que se tem notícia, quando o pecado corre solto?